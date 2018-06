Ammerland Gute Nachricht für Eltern kleiner Kinder: Nicht nur die Kindergartenbeiträge werden zum 1. August abgeschafft (was der Landtag noch final beschließen muss). Auch Eltern, die ihre Kinder von Tagesmüttern betreuen lassen, sparen künftig richtig viel Geld.

Ab dem dritten Lebensjahr sind täglich bis zu acht Stunden kostenfrei, hat der Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung entscheiden. Vertreter fast aller Fraktionen sprachen sich für eine Gleichbehandlung von Kindern in Kitas und in Tagespflegeeinrichtungen aus. 433 Euro werden dabei monatlich übernommen.

Zudem gibt es eine Verbesserung für die Tagesmütter. Sie hatten bisher nur Anspruch auf vier Wochen Urlaub. Nun können sie bis zu sechs Wochen bezahlt frei machen. Außerdem hat der Kreistag die Vertretungsregelung verbessert.

Geld gibt es auch für die Kommunen bzw. Träger von Kindergärten. Der Kreistag votierte ebenfalls einstimmig für eine – rückwirkende – Erhöhung der Fördersätze beim Neubau von Kitas oder Erweiterungen. Für 2017 und 2018 macht das fast eine halbe Million Euro aus.

Das Geld dafür kann der Landkreis quasi aus der Portokasse zahlen. Angesichts guter Konjunktur und sprudelnder Steuereinnahmen verbessert sich die Finanzsituation immer mehr.

So kann man nicht nur in kleine Kinder, sondern auch Jugendliche und junge Erwachsene investieren. Ebenfalls einstimmig hat der Kreistag das Projekt KoLa unbefristet verlängert. Hinter dem Kürzel steckt die „koordinierte Lernförderung im Ammerland“. Dabei kümmert sich die Kreisvolkshochschule seit 2011 um die Förderung lernschwacher Schüler. Ziel: ein Schulabschluss und dann eine Lehre und die Integration in den Arbeitsmarkt.

Zunächst hatte der Bund die Kosten übernommen, sich aber nach zwei Jahren wieder aus der Förderung verabschiedet. Seitdem ist der Landkreis mit Beträgen zwischen 250 000 und 350 000 Euro dabei. Zusätzlich aufgelegt hat die Kvhs bis 2021 noch das Projekt Kola-Plus. Dieses zielt auf Migranten.-> Mehr über eine weitere Initiative auf der nächsten Seite