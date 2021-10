Bildung im Ammerland: Über 100 000 Euro für Volkshochschulen

Ammerland Mit insgesamt zwei Millionen Euro unterstützt das Land Niedersachsen die öffentlich geförderten Einrichtungen der Erwachsenen- und Weiterbildung bei der Digitalisierung ihrer Angebote. Denn Investitionen in digitale Infrastrukturen versetzen die Einrichtungen in die Lage, den Ansprüchen an eine zeitgemäße Kursgestaltung in Onlineformaten und in der Präsenzlehre noch besser gerecht zu werden und moderne Kursangebote zu entwickeln. In diesem Wettbewerb war auch die kvhs Ammerland federführend für das Netzwerk „eL4“, bestehend aus sechs Volkshochschulen der Weser-Ems-Region, erfolgreich.

Zu diesem Verbund zählen neben der kvhs Ammerland die VHS Friesland-Wittmund, VHS Meppen, VHS Papenburg, KVHS Wesermarsch sowie die VHS Wilhelmshaven. eL4 steht für eLearning und Lebenslanges Lernen.

Insgesamt erhalten die sechs Volkshochschulen 105 900 Euro für ihre gemeinsamen Vorhaben. Mit diesem Betrag soll eine datenschutzkonforme Videokonferenzplattform auf eigenen Servern aufgebaut werden. Darüber hinaus begründen die Beteiligten einen gemeinsamen Lehrkräfte-Pool für digitale Angebote auf. Das heißt: circa 50 Dozenten werden bei Bedarf geschult und mit Geräten wie Laptop, Headset, Kamera und ähnlichem ausgestattet. Die Lehrkräfte haben somit die Möglichkeit an allen sechs Volkshochschulen mit der gleichen Technik und denselben Voraussetzungen zu unterrichten.

„Ich freue mich, dass wir die Volkshochschulen der Weser-Ems-Region mit diesem

Förderprogramm dabei unterstützen können, in ihre Zukunft zu investieren“, sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU).