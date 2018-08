Ammerland /Oldenburg So viele „Einser“ gab es noch nie: 201 junge Leute aus dem Bereich der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) haben im Sommer 2018 ihre Ausbildung mit der Note „sehr gut“ abgeschlossen, 23 Prüfungsbeste in elf Berufen gab es allein im Ammerland. Die IHK hat sie am Freitag in den Oldenburger Weser-Ems-Hallen ausgezeichnet. An der Feierstunde – die größte dieser Art in Niedersachsen – nahmen rund 1000 Gäste teil: die ehemaligen Auszubildenden, ihre Prüferinnen und Prüfer, Eltern, Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Firmenchefs.

Unter dem Motto „We are family“ hielt Gert Stuke, Präsident der IHK, die Ansprache. „Nicht nur tolle Noten, sondern Werte verbinden die ‚Ausbildungsfamilie‘. Mein Dank dafür geht an alle in der Ausbildung Beteiligten, und das sind Tausende engagierte Menschen“, sagte er. Stuke erklärte, wie wichtig Qualität in der Ausbildung sei. „Das ist der Weg, um dauerhaft zu mehr Ausbildung zu kommen und auch schwächeren Azubis gute Entwicklungschancen zu bieten“. Durch gute Ausbildungsqualität, verlässliche und engagierte Ausbilder sowie ein gutes Betriebsklima gelinge es am ehesten, die Absolventen nach der Ausbildung im Unternehmen zu beschäftigen.

3848 Auszubildende in 116 Berufen hat die IHK insgesamt in diesem Sommer geprüft. 157 der besonders erfolgreichen Absolventen durchliefen eine kaufmännische Ausbildung, 44 eine gewerblich-technische. Dafür waren 1308 Prüfer und Prüferinnen ehrenamtlich im Einsatz. Für deren engagierte Leistung bedankte sich Dr. Thomas Hildebrandt, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK. Ein besonderer Dank gelte auch den 156 Ausbildungsbetrieben, den Berufsbildenden Schulen sowie anderen Institutionen, die an der Ausbildung der Berufsbesten beteiligt waren.