Ammerland Vorträge, Seminare und theoretische Arbeit: Mit einer ganzen Bandbreite von Aufgaben befasst sich der Kreisseniorenbeirat im Ammerland. Vor 20 Jahren wurde er ins Leben gerufen und hat seither vieles auf den Weg gebracht, wie Vorsitzender Gotthard Schönbrunn in einem Gespräch mit der NWZ deutlich machte.

„Schon wenige Jahre nach der Gründung wurde angeregt, einen Kreisseniorenplan zu erstellen. Er sollte den Handlungsrahmen für die Seniorenarbeit schaffen“, sagt Schönbrunn. Das sei sehr vorausschauend gewesen und damals in der Region einzigartig.

2003 wurde der erste Plan dem Kreistag vorgelegt. In diesem Jahr kam bereits die dritte aktualisierte Version heraus. „Es wird immer wieder der Stand überprüft, und es werden Handlungsempfehlungen festgelegt“, erklärt Schönbrunn. Dabei werde an viele Aspekte gedacht, beispielsweise an neue Wohnformen, Mobilität im Alter oder Gesundheitsförderung. Die Teilhabe von Demenzkranken sei ebenfalls ein wichtiges Thema.

Im Ammerland gibt es etliche Seniorengruppen und Angebote für diese Zielgruppe – doch wie bündelt man die? So wurde 2003 auf Antrag des Beirats eine Koordinierungsstelle für Seniorenarbeit eingerichtet.

Auch der Beratungsbedarf sei sehr groß, weiß der Vorsitzende. Daher freute sich der Kreisseniorenbeirat 2012 über die Einrichtung eines Senioren- und Pflegeservicebüros. „Die Nachfrage ist so hoch, dass die Stundenzahl noch aufgestockt wurde“, betont Schönbrunn.

Auch für die Ehrenamtlichen im Bereich der Seniorenarbeit tat sich etwas. Sie können sich, wenn sie beispielsweise ein Seminar besuchen, auf Antrag einen Teil der Fortbildungskosten erstatten lassen.

Eine Lücke im Angebot füllte das seit 2013 mit Kooperationspartnern angebotene Fahrsicherheitstraining für Ältere. „Das ist ein Renner geworden und sofort ausgebucht“, freut sich Schönbrunn über die Resonanz. Auch die 2014 ins Leben gerufene Schulung für Elektroradler werde immer wichtiger. Hinzu kämen öffentliche Vorträge und Veranstaltungen.

Die Ideen gehen dem Kreisseniorenbeirat noch lange nicht aus. „Wir gucken immer, wo Bedarf ist“, sagt Schönbrunn.