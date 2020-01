Ammerland Einen Beitrag im Kampf gegen den Fachkräftemangel in der Tourismusbranche leistet nun die Kreisvolkshochschule Ammerland (kvhs) in Kooperation mit der Jade Hochschule und den Partnervolkshochschulen. Für den Zeitraum von einem Semester bieten die Volkshochschulen ab dem 15. Februar einen Vorbereitungslehrgang als Probedurchlauf an. Dieser ist offen für alle in der Branche Tätigen aber auch für Quereinsteiger und kann in Voll- oder Teilzeit absolviert werden. Neben dem E-Learning Basiswissen und den Selbstlernkompetenzen werden die Module Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre (BWL), Tourismusmarketing und Tourismus Englisch angeboten.

Im Anschluss an den Probedurchlauf haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, in das Studium einzusteigen.

Die Teilnahme ist einmalig kostenfrei. Gefördert wird das Projekt vom Land Niedersachsen m Rahmen der Förderlinie Öffnung von Hochschulen. Auskünfte zum Vorbereitungslehrgang und zu den Rahmenbedingungen erteilt die Projektkoordinatorin Silvia Meyerjürgens unter Telefon 0 44 88/56 51 30.