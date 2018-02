Ammerland „Fuß vom Gas“ heißt es für Autofahrer künftig an 13 neuen Standorten vor Schulen und Kindergärten im Ammerland. In diesen Straßenabschnitten gilt dann Tempo 30. Für die Kinder und andere Fußgänger bedeutet das ein Plus an Sicherheit.

Ermöglicht hat das eine im Frühjahr vom Bundesrat beschlossene Änderung der Straßenverkehrsordnung, wie die Leiterin des Straßenverkehrsamtes beim Landkreis, Ingrid Meiners, erklärt. Dadurch könne die Geschwindigkeit auch an Bundes-, Landes-, Kreis- und Vorfahrtsstraßen innerorts unter bestimmten Voraussetzungen auf 30 Stundenkilometer herabgesetzt werden. Ziel sei es, die Verkehrssicherheit vor Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern und Altenheimen zu erhöhen.

Die Behörde hatte daraufhin alle in Frage kommenden Standorte unter die Lupe genommen. Zusätzlich zu bereits bestehenden Tempo-30-Zonen werden 13 weitere im Landkreis eingerichtet. Die Geschwindigkeitsbeschränkung ist jedoch zeitlich begrenzt. Sie gilt von montags bis freitags in der Zeit von 7 Uhr bis 17 Uhr.

Sobald alle Verkehrsschilder stehen, gewährt der Landkreis den Autofahrern eine kurze Eingewöhnungsphase. Dann aber, so teilte die Behörde mit, werde es vor Ort Geschwindigkeitskontrollen geben, um zu überprüfen, ob sich auch alle Verkehrsteilnehmer an die neue Regelung halten.

Tempo 30 gilt künftig vor folgenden Einrichtungen:

• Gemeinde Apen

Kindergarten Godensholt an der Schoolstraat sowie Grundschule Apen und Außenstellen der OBS Augustfehn und des Gymnasiums Westerstede an der Hauptstraße 201

• Gemeinde Bad Zwischenahn

Grundschule Rostrup an der Elmendorfer Straße sowie Grundschule Petersfehn/ Außenstelle Kita Petersfehn an der Mittellinie 76

• Gemeinde Edewecht

Grundschule/Kindergarten Edewecht, an der Hauptstraße 42 (L 831)

• Gemeinde Rastede

Kindergarten Diakonisches Werk Wahnbek e.V. an der Butjadinger Straße 66 (K 143) sowie Kindergarten Mühlenstraße an der Mühlenstraße 55

• Stadt Westerstede

Grundschule Halsbek an der Wittenheimstraße (K 115), Kindertagesstätte Halsbek an der Halsbeker Hauptstraße (K 103), Grundschule Westerloy an der Schoolstraat 9, Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ Westerloy an der Schoolstraat 11 sowie Kindertagesstätte „Linsweger Landmäuse“ an der Straße Zum Hullen 30

• Gemeinde Wiefelstede

Kindergarten Heidkamp an der Straße Alter Postweg 35 (K 346)