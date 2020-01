Ammerland Um Nachhaltigkeit dreht sich vieles im neuen Programmheft der Kreisvolkshochschule Ammerland. Denn das Schwerpunktthema „mitdenken. mitreden. mitmachen. Leben für die Zukunft“ findet sich in etlichen Kursangeboten wieder.

Die Öffnungszeiten In Westerstede befindet sich die Kreisvolkshochschule Am Esch 10. Hier ist das Team montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr erreichbar sowie freitags von 8 bis 12.30 Uhr. Außenstellen mit eingeschränkten Öffnungszeiten gibt es in Rastede und Bad Zwischenahn. www.kvhs-ammerland.de

Interessierte befassen sich etwa mit Zukunftsvisionen und digitaler Utopie. Wer die technischen Voraussetzungen mitbringt, kann sich bei einem Webinar live im Internet von zu Hause aus einschalten. In einem Workshop können die Teilnehmer beim „Waldbaden“ in der Natur ihre Balance wiederfinden. Die Themen Inklusion sowie Rassismus werden in weiteren Kursen angesprochen.

In der Rubrik „Mensch und Gesellschaft“ gibt ein Wissenschaftler Einblick in Bitcoin und Blockchain. Praktische Tipps gibt es in der Rubrik EDV, z.B. zu Alexa und Siri, Reise-Apps oder Java-Programmierung.

Als Kita-Einstieg bietet sich eine internationale Spielgruppe für Eltern und ihren Nachwuchs an. In allen sechs Ammerland-Gemeinden gibt es kostenfreie Angebote.

International geht es ebenfalls bei verschiedenen Kochkursen zu. Hier sind alle willkommen, die beispielsweise die kulinarischen Besonderheiten von Sri Lanka oder Syrien kennenlernen wollen. Für Kinder gibt es einen Backkurs.

Gewohnt umfangreich ist das Angebot an Sprachkursen. Entspannung wird ebenfalls groß geschrieben im neuen Programm, ob bei der Stressbewältigung auf Spiekeroog, beim Yoga-Kursus oder beim Qigong im Park der Gärten. Angeboten wird zudem ein Entspannungskursus, der sich an Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen wendet. Um Bewegung geht es beim Irischen Tanz und in einem Kletterkursus.

Wer gerne kreativ ist, der kann sich in einem Goldschmiedelehrgang einbuchen. Andere erfahren in einer Salbenmanufaktur, wie Naturkosmetik selbst hergestellt wird.

Bildergewaltig kommen etliche Vorträge daher. So können die Besucher die Metropolen Dubai und Abu Dhabi erleben oder per Fotoreportage in die Dolomiten reisen.

Auch Ausbildungen werden angeboten, etwa zur Fachkraft Kleinstkindpädagogik. Dazu gibt es am 27. Mai einen Informationstermin in Westerstede. Hauswirtschaft ist das Thema bei einem weiteren Informationstermin am 20. Februar. Ebenfalls gebucht werden kann Bildungsurlaub, beispielsweise zur Digitalfotografie.