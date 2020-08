Angehende Forstwirte

Ihre Ausbildung zum Forstwirt haben Richard Eiler aus Rastede und Malte Steffen aus Varel bei den Niedersächsischen Landesforsten in Neuenburg begonnen. Beide haben ihren Berufswunsch durch ein Praktikum bei Ausbilder und Forstwirtschaftsmeister Konrad de Buhr bestätigt gesehen. „Besonders freue ich mich, dass derzeit Nachwuchs in den Forstberufen überall gefragt ist“, meint de Buhr.

„Mich begeistert die Vielseitigkeit des Forstwirt-Berufes und ich habe bereits über die Jagd und das häusliche Brennholzmachen einige Erfahrungen sammeln können“, sagt Richard Eiler, der sein Praktikum für den Abschluss der Fachhochschulreife absolvierte.

Durch ein Schulpraktikum fand Malte Steffen Gefallen an dem Berufsbild. „Hier kann ich mein Interesse an der Natur und an Technik gut miteinander verknüpfen“, sagt der 16-Jährige.