Apen Sie gehört zu den kleineren Schulen in der Gemeinde Apen, doch im Schuljahr 2018/2019 hat sie ihre Schülerzahlen am stärksten steigern können: 101 Mädchen und Jungen – 56 in den beiden 5. Klassen und 43 in den beiden 6. Klassen – besuchen derzeit die Aper Außenstelle des Gymnasiums Westerstede/Apen, das sind 17 mehr als in den vergangenen beiden Schuljahren.

Gestiegen sind auch die Schülerzahlen an der Grundschule Apen. Besuchten in den vergangenen beiden Schuljahren jeweils acht Klassen mit 142 (Schuljahr 2016/2017) bzw. 143 Kindern (2017/2018) die Einrichtung, so werden dort derzeit 161 Mädchen und Jungen in neun Klassen unterrichtet, darunter gleich drei erste Klassen.

Leicht gestiegen sind die Schülerzahlen an der Janosch-Grundschule in Augustfehn. Lernten hier im Schuljahr 2016/2017 185 Kinder, so waren es im vergangenen Schuljahr 2017/2018 189 Mädchen und Jungen. Derzeit besuchen 193 Kinder die Einrichtung an der Mühlenstraße. Dazu gehört allerdings auch die letzte Klasse der Grundschule am Stahlwerk in Augustfehn II, die nach Schließung der Schule im Sommer mitsamt ihrer Klassenlehrerin nach Augustfehn wechselte.

Konstant sind die Schülerzahlen in Nordloh. 60 Mädchen und Jungen gehören zu den vier Grundschulklassen, vergangenes Schuljahr waren es 55, im Schuljahr 2016/2017 60 Schüler. In Nordloh befindet sich auch der Schulkindergarten, den derzeit 13 Kinder besuchen. Vergangenes Schuljahr gingen 27 Mädchen und Jungen in den Schulkindergarten, wo denen eine in Nordloh, die andere in Augustfehn II angeboten wurde. Elf Kinder waren es im Schuljahr 2016/2017.

Leicht gesunken sind die Schülerzahlen indes im Schulzentrum Augustfehn, zu der die im vergangenen Jahr eingerichtete Integrierte Gesamtschule (IGS) und die Oberschule sowie die Außenstelle Apen der Oberschule Augustfehn in Apen gehört. 503 Kinder wurden hier im Schuljahr 2016/2017 beschult, 494 im Schuljahr 2017/2018, darunter auch 94 Schüler in vier Klassen der neuen IGS 8. 489 Mädchen und Jungen besuchen dieses Schuljahr das Schulzentrum, darunter 77 IGS-Schüler in drei Jahrgängen. Dass die IGS auch für Schüler aus Nachbargemeinden eine schulische Alternative ist, zeigt sich daran, dass 50 Kinder in diesem Schuljahr aus der Stadtgemeinde Westerstede kommen, ein Kind aus dem ostfriesischen Südgeorgsfehn sowie zehn Kinder aus dem ostfriesischen Detern/Deternerlehe.

„Unsere Schülerzahlen sind konstant und das freut uns“, so Henning Jürgen, zuständiger Fachbereichsleiter bei der Gemeinde Apen.

In diesem und in den nächsten Jahren investiert die Gemeinde Apen kräftig ins Schulwesen: Die IGS und die Oberschule erhalten für rund 820 000 Euro dieses Jahr einen neuen Verwaltungstrakt. Außerdem sollen in den nächsten Jahren rund 5 Millionen für die Erweiterung des Schulzentrums (durch die neue IGS) ausgegeben werden. Außerdem soll in Apen die Außenstelle der OBS aufgelöst werden, der Unterricht nur noch an einem Standort – in Augustfehn – erfolgt.

Wenn es in Apen keine Außenstelle der Oberschule Augustfehn mehr gibt, könnten diese Räume von der Grundschule und der Außenstelle des Gymnasiums anderweitig genutzt werden, z.B. für eine Mensa, einen Multifunktionsraum, eine Schulbücherei, einen Musikraum und mehr. Die Mensa in Apen soll voraussichtlich 2020 entstehen, eine weitere Mensa für die Janosch-Grundschule Augustfehn ist ebenfalls für 2020 geplant. Rund 800 000 Euro werden für beide Mensen veranschlagt.