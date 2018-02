Apen Wie kann man Kindern und Jugendlichen aus der Gemeinde Apen Grundlagen der (Kommunal-)Politik vermitteln, wie sie dafür begeistern, sich für andere in der Gemeinde zu engagieren? Antworten auf diese Fragen werden nun in Apen gesucht.

Einig waren sich die Mitglieder im Jugendausschuss des Aper Gemeinderates, dass man auch in Apen das Interesse an Politik bei Mädchen und Jungen fördern solle. Ein Kinder- und Jugendgemeinderat bzw. ein Kinder- und Jugendbürgermeister dürften jedoch keine Alibifunktion haben. Jugendliche Themen müssten von den Gemeinderatsmitgliedern aufgenommen werden. Außerdem sollten die Nachwuchspolitiker feste Ansprechpartner haben. Angeregt wurde zum Beispiel, Mitgliedern eines möglichen Kinder- oder Jugendgemeinderates Ratsmitglieder als Paten zur Seite zu stellen.

Grundsätzlich ging es auch darum, ob eine nachhaltige politische Bildung nicht eher Aufgabe der Schule sei. Schule könne zwar einen Großteil dazu beitragen, aber ob Kinder oder Jugendliche Lust hätten, sich in einer Politik-Arbeitsgemeinschaft zu engagieren, sei fraglich, hieß es ferner. Wie eine Gruppe von Jugendlichen am Augustfehner Springbrunnengelände gezeigt habe, würde sehr wohl Interesse von jungen Leute vorhanden sein, sich in ihrer Freizeit für ihre Belange einzusetzen.

Ein Vorbild könnte für Apen z.B. der Kinderrat in Westerstede sein. Zu dem Gremium gehören Mädchen und Jungen zwischen 9 und 13 Jahren, die sich selbst beworben haben und einmal im Monat tagen. Auch einen Kinderbürgermeister, der während des Projekts Kinderstede gewählt wird und bei einigen Terminen Bürgermeister Klaus Groß begleitet, gibt es. In Edewecht wählen alle drei Jahre rund 1900 Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren den Jugendgemeinderat. Wählbar sind Mädchen und Jungen zwischen 12 und 17 Jahren, getagt wird alle sechs Wochen.

Die Verwaltung wurde beauftragt, erfolgreiche Modelle für Jugendgremienarbeit zusammenzustellen und dem Ausschuss zu präsentieren.