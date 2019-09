Apen Er mutet etwas skurril an und sieht auf den ersten Blick ein wenig unförmig aus, dennoch steht der Aper Brückenbauer für besondere Leistungen, ein starkes Engagement oder eine außergewöhnliche Tätigkeit zum Wohle der Allgemeinheit. Auch in diesem Jahr soll die Auszeichnung der Gemeinde Apen wieder vergeben werden.

Wer kann nominiert werden? Für die Nominierung für den Aper Brückenbauer gibt es Richtlinien, wer für die Auszeichnung in Frage kommt. Eine Ehrung erfolgt für: Eine besondere Leistung in den Bereichen Kunst, Musik, Theater, Tanz, Kultur oder Wissenschaft sowie für ein besonderes Engagement für die niederdeutsche Sprache. Eine herausragende Leistung für die internationale Völkerverständigung und Stärkung des europäischen Gedankens oder ein besonderes Engagement im Natur beziehungsweise Denkmalschutz. Eine besondere, mindestens regionale Leistung im Sport oder der Sportförderung. Eine langes und ehrenamtliches Engagement für die Gemeinde zum Wohle der Einwohner. Ein besonders außergewöhnliches Engagement im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit einer Person, die neben der eigenen erfolgreichen Unternehmung auch das Gemeinwohl fördert.

Wer sie erhalten wird, ist allerdings noch offen. Denn noch bis zum 1. Oktober besteht die Möglichkeit, Vorschläge bei Bürgermeister Matthias Huber einzureichen. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, sollen diese Vorschläge in schriftlicher Form eingesendet werden (an die Gemeinde Apen, zu Händen Bürgermeister Huber, Hauptstraße 200, 26689 Apen beziehungsweise per E-Mail: huber@apen.de). Dabei sollen der Name oder der Name der nominierten Gruppe sowie der Grund des Verdienstes aufgeführt werden. Alle Vorschläge werden vertraulich behandelt.

„Wir möchten auch 2019 bürgerschaftliches Engagement, besondere Leistungen und besondere Verdienste in Verbundenheit mit der Gemeinde Apen, mit dem Aper Brückenbauer würdigen“, so Bürgermeister Matthias Huber. Preisträger erhalten neben einer Statue des „Brückenbauers“ im Tischformat auch 500 Euro.

Erstmals wurde die Auszeichnung im vergangenen Jahr vergeben, das Ehepaar Marianne und Fritz Eilers aus Apen geehrt. Die Möbelhaus-Besitzer hätten sich die Auszeichnung durch jahrelanges Engagement in der Gemeinde verdient, hieß es in der Laudatio während der Verleihungszeremonie im Rathaus der Gemeinde. Eine Plakette auf der großen Brückenbauer-Skulptur, die vor dem Rathaus steht, erinnert an die Verleihung.

Laut Gemeinde wird mit dem Aper Brückenbauer jegliche gesellschaftliche Würdigung der politischen Gemeinde mit Anspruch, Wertschätzung, Respekt und zukünftigem Einsatz in ein sehr gutes Licht gerückt.