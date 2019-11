Apen Die 22-jährige Zierpflanzengärtnerin wurde im Rahmen des Deutschen Gartenbautages des Zentralverbandes Gartenbau (ZVG) am in Heilbronn als neue Deutsche Blumenfee inthronisiert.

Begonnen hatte alles mit einem Schulpraktikum. Ursprünglich ohne gärtnerischen Hintergrund entdeckte sie so ihre Liebe für den Gartenbau. 2016 absolvierte die Ammerländerin ihre Ausbildung als Zierpflanzengärtnerin in der Gärtnerei Blumen Klefer und arbeitete mehrere Jahre im Traditionsbetrieb in Augustfehn.

Work and Travel: Neuseeland und Kanada

In einem dreizehnmonatigen Work-and-Travel-Aufenthalt in Neuseeland und Kanada hatte sie zudem Gelegenheit, andere Produktions- und Lebensbedingungen kennenzulernen.

Um sich in der Blumen- und Pflanzenwelt fachlich und persönlich weiterzuentwickeln, hat sie zudem seit August 2019 mit der Meisterschule in Rostrup begonnen. Bürgermeister Matthias Huber hat die Augustfehnerin, die in ihrer Freizeit Handball beim TUS Augustfehn spielt, gerne zu einer Tasse Kaffee eingeladen, um zu erfahren, welche Aufgaben die Botschafterin in dieser Position erwarten. Es ist eine deutschlandweite Aufgabe mit vielen repräsentativen Terminen. Umso mehr freut es die Gemeinde Apen, dass Annika Stroers damit auch eine Botschafterin der „natürlich lebenswerten“ Gemeinde Apen sein kann.

Taufe von neuen Pflanzensorten

Die Deutsche Blumenfee betreibt Öffentlichkeitsarbeit für Gärtner und Floristen, beispielsweise als Botschafterin des deutschen Gartenbaus und der Floristen bei Veranstaltungen oder der Taufe einer neuen Pflanzensorte.

Ihre Aufgaben reichen von Interviews geben, über das Gestalten von Gestecken, Werkstücken und Balkonkastenbepflanzungen, bis hin zur Eröffnung neuer Floristik-Geschäfte.

„Wir wünschen der engagierten Meisterschülerin eine spannende Zeit als Deutsche Blumenfee und viele tolle Begegnungen. Wir sind stolz eine Blumenfee unter unseren Gemeindebürgern zu haben“, sagt der Bürgermeister.