Apen Faktencheck für die kleinste Gemeinde im Ammerland: 11 501 Menschen lebten in Apen Ende Dezember – 5769 Männer und 5732 Frauen. 99 Geburten (54 Jungen und 45 Mädchen) wurden 2017 registriert, 113 Menschen starben (56 Männer, 57 Frauen) und 800 zogen in die Gemeinde (707 verließen sie).

Steigen oder sinken die Einwohnerzahlen ?

„Wir freuen uns sehr, dass Apen weiter wächst“, sagt Henning Jürgens, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie im Aper Rathaus. Zwar gab es nur einen Zuwachs um 56 Personen, doch der Trend geht nach oben. Das war früher nicht so. Und mit neuen Baugebieten dürften weitere Neubürger kommen.

Wie sieht es auf dem Wohnungsmarkt aus ?

Die Zahl der Wohnungen steigt seit Jahren. Ende 2012 wurden 4996 registriert, im Jahr drauf waren es bereits 5141. 2014 stieg die Zahl auf 5206, im Folgejahr auf 5240. Zum Jahresende 2016 waren es dann sogar 5340. Daten für 2017 gibt es noch nicht. Aber auch hier zeigt der Trend nach oben.

Wie entwickeln sich die Schülerzahlen ?

Konstant sind die Schülerzahlen: Besuchten 2016 insgesamt 1016 Mädchen und Jungen die vier Grundschulen in Apen, Augustfehn I und II und Nordloh, die Oberschule Augustfehn mitsamt Aper Außenstelle sowie die Aper Außenstelle des Gymnasiums Westerstede/Apen, so war es ein Jahr später (mit der neuen IGS) nur ein Kind mehr.

Gleich hoch blieben mit 414 auch die Zahlen der Krippen- und Kindergartenkinder. In zwölf Regelgruppen in den Kindergärten Apen, Godensholt, Nordloh sowie Augustfehn I und II werden jeweils 25 Kinder betreut, außerdem gibt es drei Integrationsgruppen mit jeweils 18 Kindern. Je 15 Kinder werden in vier Krippengruppen in der Aper Krippe und den Krippengruppen in den Kitas Apen und Augustfehn aufgenommen.

Wie viele Menschen traten aus der Kirche aus ?

2016 wurden im Aper Rathaus 69 Kirchenaustritte beurkundet, 2017 waren es 59. 2017 waren in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde 7146 Mitglieder registriert, 957 in der katholischen Kirchengemeinde.



Wie viele Gewerbebetriebe gibt es ?

Eine überraschend hohe Zahl liefert Fachbereichsleiter Jürgens als Antwort auf diese Frage: „Rund 950 Gewerbebetriebe inklusive der Nebenerwerbsbetriebe haben sich in der Gemeinde Apen angesiedelt. Zwei Drittel dieser Unternehmen sind Einzelhandelsbetriebe, kleinere und mittlere Handwerksbetriebe sowie Betriebe im Garten- und Landschaftsbau. 70 bis 80 Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen gibt es jährlich, 2016 wurden 86 Gewerbe an- und 72 abgemeldet.



Wie viele Menschen arbeiten in der Gemeinde ?

In Apen gab es 2016 genau 2662 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, davon 1576 Männer und 1086 Frauen. Im produzierenden Gewerbe arbeiteten 1246 Menschen, im Bereich Öffentliche und private Dienstleistungen 395, in der Gastronomie und im Handel 716 und in der Landwirtschaft 181 Frauen und Männer. Die Netto-Steuereinnahmen je Einwohner betrugen zum letzten erfassten Stichtag 621 Euro.

Wo engagieren sich die Aper ?

Die vier Feuerwehren Apen, Godensholt, Bokel-Augustfehn, Nordloh/Tange und Apen hatten 2016 insgesamt 308 Mitglieder, davon 172 aktive Männer und 28 aktive Frauen und 45 Jugendliche. 2017 waren 316 Erwachsene und Jugendliche in der Feuerwehr, davon 174 aktive Männer, 32 aktive Frauen sowie 50 Jugendliche. Außerdem gibt es 95 Vereine, darunter 22 Sportvereine, 14 Musik- und Gesangsvereine und drei Heimat- und Brauchtumsvereine.

Was gehört sonst noch zur Gemeinde Apen ?

Vier Tankstellen, 15 gastronomische Betriebe, sieben Kirchen, sechs Supermärkte und eine Spielhalle gehören ferner zur Infrastruktur.