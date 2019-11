Apen 20 Kinder des Aper Kindergartens Unterm Regenbogen pflanzen ein Blumenbeet auf der Grünfläche Am Esch/Ringstraße in Apen.

Tatkräftig unterstützt wurden die „Nachwuchs-Gärtner“ von den Mitgliedern des Ortsbürgervereins Apen. „Wir hatten die Idee, auf der Grünfläche in Höhe der Straßen Am Esch/Ringstraße eine Grünfläche mit Blumenzwiebeln zu bepflanzen“, berichtet Frank Zahn, 1. Vorsitzender des OBV Apen. Nach kurzer Absprache mit Sonja Nannen, der Leiterin des Kindergartens Unterm Regenbogen, stand der Aktion nichts mehr im Wege.

Kinder gerne dabei

„Für uns war es auch wichtig, die Kindergartenkinder wieder in unsere Pflanzaktion mit einzubeziehen“, führt Frank Zahn weiter aus. Bevor die Kinder ihren grünen Daumen zeigen konnten, hoben die Mitglieder vom OBV vorab die Pflanzlöcher aus.

In Sicherheitswesten gekleidet und mit einer Schaufel in der Hand konnten die Kindergartenkinder auch direkt mit der Arbeit starten. Jeder bekam eine Tüte voll mit unterschiedlichen Blumenzwiebeln wie Tulpen, Hyazinthen, Narzissen, Ixia, Allium, Oxalis und Krokussen in die Hand.

Gemeinsam mit den OBV-Mitgliedern wurden dann die Blumenzwiebeln eingepflanzt. „Es war wirklich wunderbar mit anzusehen, mit welcher Begeisterung die Kinder und auch die Erwachsenen hier gemeinsam tätig waren“, schwärmt Frank Zahn. Voraussichtlich im kommenden Frühjahr stünde dort ein wahres Blumenmeer.

Augenweide

Das neue Blumenbeet sei nicht nur für die direkten Anlieger, sondern auch für die Spaziergänger eine Augenweide. „Mit dieser Aktion konnten wir den Kindern auch das Thema Natur- und Umweltschutz abermals näher bringen“, meint der Vorsitzende.

Für ihn steht nach der Aktion fest, dass es nicht die letzte gemeinsame Veranstaltung mit dem Aper Kindergarten gewesen ist.