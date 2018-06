Apen Durch die Aktion „Komm mit uns durch Apen.“ konnten jetzt die Kinder der Tagesstätte „Unterm Regenbogen“ ihren Heimatort mit allen Sehenswürdigkeiten spielerisch kennengelernen. Der wichtigste Begleiter auf den Erkundungstouren war hierbei der Schrittzähler: Mit dem Messgerät in der Hand sollten die Mädchen und Jungen die Entfernung zwischen ihrem Kindergarten und mehreren Destinationen in der Gemeinde messen.

„Viele Eltern der Kinder üben Berufe in Apen aus oder sind bei der Freiwilligen Feuerwehr Mitglied. Mithilfe des Schrittzählers konnten die Kinder nun herausfinden, wo überhaupt was in Apen ist oder wie weit zum Beispiel der Arbeitsplatz der Eltern entfernt ist“, erläuterte Sonja Nannen, die stellvertretende Leiterin der Tagesstätte.

Jedes Jahr, so Nannen, veranstalte der Kindergarten ein solches gruppenübergreifendes Projekt. Dieses drehe sich immer um ein anderes Thema. Im Frühjahr seien die Vorbereitungen für dieses Vorhaben angelaufen.

Die Leiterin der Kindertagesstätte, Margrit zur Brügge, war sofort begeistert von dem Projekt: „Wenn wir Kindern Weltwissen vermitteln wollen, fangen wir am besten gleich vor der Haustür an“, weiß sie.

Mit dem Ende der Osterferien begannen die rund 150 Mädchen und Jungen sowie ihre 22 Erzieherinnen deshalb in ihren Kindergartengruppen wortwörtlich von der Haustür der Tagesstätte aus, den Ort zu erkunden. Der Schrittzähler konnte dabei immer nur von einem der „Trupps“ mitgenommen werden. Dies tat der großen Begeisterung, mit der die Kinder das Projekt antraten, aber keinen Abbruch.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr, die von allen Gruppen besucht wurde, standen für einige Kinder noch die Kirche oder das Rathaus auf dem Programm. Runa (6) berichtete: „Der Bürgermeister hat im Trauzimmer sogar zwei Kinder aus meiner Gruppe verheiratet, als wir dort waren. Geküsst haben sie sich aber nicht.“

„Wir waren mit dem Schrittzähler bei meinen Freunden und auch bei den Störchen“, freute sich derweil Noah (6), der mit seiner „Spatzengruppe“ auch bis in die Wohngebiete gelaufen ist.

Das Messgerät war schon vorher vom Haushaltsgeld des Kindergartens für das eigene Labor angeschafft worden. „Wir haben dort andere Sachen für Experimente, wie Lupen oder Waagen “, so Nannen.

Für die Ausstellung des Projektes beim großen Sommerfest des Kindergartens am Sonntag hatte jede Gruppe sogar extra einen Wegweiser für eine der Sehenswürdigkeiten gebastelt. Die hölzernen Schilder werden jetzt an einem Pfahl im Eingangsbereich festgeschraubt, so dass das praktisch erlangte Wissen nicht in Vergessenheit gerät.