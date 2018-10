Aschhausen Vor elf Jahren haben viele Kinder gejubelt, wenn mal eines der vielen Angebote auf dem streng durchgetakteten „Stundenplan“ der evangelischen Kindertagesstätte Lüttje Lü in Aschhausen ausgefallen ist. Das, so die Kita-Leiterin Kerstin Kreikenbohm, war ein Zeichen: „Etwas stimmte nicht.“

Damals machte sich das Team der Kita daran, sein pädagogisches Konzept neu auszurichten. Seitdem können die Kinder in vielen Bereichen demokratisch mitbestimmen, wie ihr Tag aussehen soll. Sie entscheiden, wann und wie sie lernen und spielen wollen und so oft wie möglich erkunden sie auch die Welt hinter dem Kita-Zaun. Das Konzept kommt nicht nur bei Kindern und Eltern an: Die Kita Lüttje Lü ist eine von 25 in Deutschland, die für den Deutschen Kita-Preis nominiert wurde.

Insgesamt haben sich rund 1600 Kitas und Initiativen aus der gesamten Bundesrepublik um den Deutschen Kita-Preis 2019 beworben. Die Auszeichnung würdigt besondere Qualität in der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung vergeben. Die Heinz und Heide Dürr Stiftung, die Karg-Stiftung, ELTERN, der Didacta-Verband und die Deutsche Weihnachtslotterie sind als Partner an Bord.

Aus der Gruppe der nominierten Kitas werden zehn Finalisten ausgewählt, die Anfang kommenden Jahres von Expertinnen und Experten besucht und begutachtet werden. Ob die evangelische Kita Lüttje Lü Aschhausen dabei ist, entscheidet sich Mitte Januar. Vergeben wird der Deutsche Kita-Preis im Mai 2019 in Berlin. In der Kategorie „Kita des Jahres“ gibt es ein Preisgeld von 25 000 Euro für die Sieger. Zusätzlich werden vier weitere Kitas mit jeweils 10 000 Euro prämiert. In der zweiten Preiskategorie „Lokales Bündnis des Jahres“ werden noch einmal insgesamt 65 000 Euro Preisgelder vergeben. Wer von den Finalisten eine Trophäe mit nach Hause nehmen darf, entscheidet eine unabhängige Experten-Jury.

Für Kerstin Kreikenbohm und ihr Team ist aber schon die Nominierung wie ein Sieg. „Unter den besten 25 zu sein, ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit“, sagte sie am Donnerstag.