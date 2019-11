Aschhausen Seit September verfolgen die Kinder der Evangelischen Kindertagesstätte „Lüttje Lü“ in Aschhausen mit Spannung den Fortschritt beim Bau des Krippenanbaus. Nach dem Guss der Betonplatte konnte bereits die Grundsteinlegung mit einem großen Bauarbeiter-Buffet gefeiert werden. Nun stand das Richtfest auf dem Programm, das von den Zimmerleuten ganz traditionell zelebriert wurde. Die benachbarte Erwin-Roeske-Grundschule und der Ortsbürgerverein hatten für eine schöne Richtkrone gesorgt.

Mit dem Erweiterungsbau kommt die Gemeinde Bad Zwischenahn der steigenden Nachfrage nach Plätzen für die Kinderbetreuung nach. Henning Dierks, stellvertretender Bürgermeister, freute sich über den Krippenanbau, der sowohl die Kindertagesstätte weiterentwickele als auch den anliegenden Bolzplatz in Gänze erhalte. „Es ist eine gelungene Investition in die Zukunft“, sagte Dierks vor den geladenen Gästen aus Politik, Verwaltung, Nachbarschaft, von der Kirchengemeinde als Träger, vom Ortsbürgerverein und natürlich vom Kindergarten. Er dankte allen, die an Planung und Bau des Krippenanbaus beteiligt waren, und den Nachbarn und Eltern für ihr Verständnis.

Mit dem Krippenanbau entstehen ein neuer Gruppenraum mit Ruheraum sowie der dringend benötigte Bewegungsraum für alle Kinder. Ergänzt werden diese durch einen Sanitärraum, der sogar Platz zum Planschen bietet, eine Schmutzstraße und Abstellräume.

Der eingeschossige Klinkerbau soll optisch weitestgehend an das vorhandene Gebäude angeglichen werden. Moderne Akzente verspricht man sich durch die bodentiefen Fenster. Zur Baumaßnahme gehört der Bau eines Personalraums (früher Terrasse) und eines weiteren Schuppens auf der anderen Seite des Gebäudes. Für diesen und für die Verbesserung der Parkplatzsituation wurde ein früheres Wohnhaus abgerissen.

Mehr Fotos unter www.kita-aschhausen.de/kinderspielraumtraumspassentdeckerzeithaus/unser-krippenanbau/richtfest.html