Augustfehn /Apen Eine solche Summe hat die Gemeinde Apen noch nie in ein einziges (Schul-)Projekt investiert: Rund 4,8 Millionen Euro soll der neue Anbau für das Augustfehner Schulzentrum kosten. Mit den Plänen für das 20 Mal 60 Meter große, zweistöckige Gebäude wird sich am nächsten Dienstag, 8. Januar, der Schulausschuss des Aper Gemeinderates beschäftigen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Aper Rathaus.

Große Investitionen in seine Schulstandorte hält der Gemeinderat für dringend erforderlich: So entstand beim Augustfehner Schulzentrum, zu dem die neue Integrierte Gesamtschule (IGS) und die langsam auslaufende Oberschule (OBS) gehören, 2018 für rund 820 000 Euro ein neuer Verwaltungstrakt. Hier sind Räume für das Schulleitungsteam, das Lehrerkollegium und das Sekretariat untergebracht.

Besserer Arbeitsbedingungen

Ab diesem Jahr sollen nun mit dem Anbau bessere Arbeitsbedingungen für Schüler geschaffen werden. Notwendig ist ein weiteres Gebäude, um Raumprobleme an der wachsenden IGS zu lösen und um mehr Platz für den erforderlichen Unterricht in Lerngruppen (differenzierter Unterricht an der IGS und der OBS) zu haben. Außerdem benötigt man Räume für die aus Apen kommenden Klassen. Dort hat die Oberschule eine Außenstelle, die aufgelöst wird, sobald der Anbau fertig ist.

16 neue Klassen- und Fachräume sowie ein Lehrerzimmer sollen unter anderem in dem lichtdurchfluteten Gebäude mit weiß umränderten Fenstern geschaffen werden. Angesetzt wird der Gebäudetrakt an den Nordflügel des Schulzentrums. Dabei ist ein Höhenunterschied von 1,40 Metern zu überwinden. Über eine breite Treppe oder über einen Fahrstuhl kann man den Neubau erreichen, durch bodenhohe Fenster und Türen gelangt man aus dem Erdgeschoss nach draußen.

Neue Cafeteria und Schulküche

Im Erdgeschoss sollen auch eine Cafeteria und eine Lehrküche entstehen, die für außerschulische Veranstaltungen genutzt werden kann. Das gilt auch für die Räume im Obergeschoss, deren Größe sich durch Falttüren regeln lassen und die ebenfalls für außerschulische Angebote nutzbar sind.

Mit ersten Ideen für den Anbau hatte sich im November 2018 der Schulausschuss beschäftigt. Dann wurden die Planungen mit der Schulleitung abgestimmt, und auch der Arbeitskreis IGS beschäftigte sich nochmals mit dem Millionenprojekt.

Jetzt geht es um die detaillierte Planung. Damit werden sich kommende Woche der Schulausschuss und abschließend am Montag, 14. Januar, der (nicht öffentlich tagende) Verwaltungsausschuss beschäftigen. Anschließend soll der Bauantrag beim Landkreis gestellt werden. Bezugsfertig sein soll das Millionenprojekt zum Schuljahr 2020/2021.