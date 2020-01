Augustfehn „Es war eine schwere Entscheidung, bis weißer Rauch aufstieg“, betonte Apens Bürgermeister Matthias Huber augenzwinkernd in seiner Ansprache und dankte der neunköpfigen Jury – Fraktionsvorsitzende, stellvertretende Bürgermeister und Allgemeine Vertreterin Helma Schubert – für ihren Einsatz. Erstmals war der „Aper Brückenbauer“ 2018 an Marianne und Fritz Eilers verliehen worden.

Besondere Leistungen

„Es werden Persönlichkeiten gesucht, die sich von der Menge abheben und durch ihren Einsatz, ihre Leistung oder ihre Ideen eine Bereicherung für die Gesellschaft sind. Tanja Stubbe ist eine solche Persönlichkeit – sie hat viele Brücken gebaut“, sagte Heike Horstmann in ihrer Laudatio. Sie habe die Preisträgerin bereits 2010 im C-Lizenz-Lehrgang Handballtrainerin kennengelernt. Heike Horstmann, ehemalige Co-Trainerin der Handball-Nationalmannschaft der Frauen, war damals die Referentin.

Der Vater habe Tanja schon in der Kindheit mit in die Hallen dieser Welt genommen. „Es gibt Menschen, die mehr tun als andere. Die Welt lebt von Menschen wie Tanja, von Menschen, die etwas bewegen und dort anpacken, wo jemand gebraucht wird“, beschrieb Heike Horstmann die 46-jährige engagierte Handballtrainerin der 2. Damenmannschaft „Handballzicken 2.0“ des TuS Augustfehn. Sie habe Brücken gebaut zwischen Erwachsenen- und Nachwuchsspielerinnen und sei für Jugendliche eine Anlaufstelle.

„Die Information, dass ich mit dem Aper Brückenbauer ausgezeichnet werden solle, brauchte einen Moment, um bei mir anzukommen. In meinem Kopf hat es ganz schön gerattert.“ Mit emotional bewegenden Worten beschrieb Tanja Stubbe ihre Überraschung, als Bürgermeister Huber sie über die anstehende Auszeichnung informierte. Handball gehöre zu ihrem Leben dazu, früher als aktive Spielerin, inzwischen als leidenschaftliche Trainerin. Ehrenamtliches Arbeiten sei ihr von den Eltern in die Wiege gelegt worden und nichts, wofür sie gelobt oder ausgezeichnet werden müsste. „Und nun bekomme ich diese große Auszeichnung überreicht. Der Aper Brückenbauer ist etwas ganz Besonderes und ich fühle mich sehr, sehr geehrt, in diesem Jahr Preisträgerin sein zu dürfen.“

Sie könne dieses Kunstwerk nicht nur für sich persönlich annehmen, die Handballabteilung werde von vielen Schultern getragen und außer ihr seien noch viele andere Personen genauso engagiert und ehrenamtlich tätig. Sie alle hätten diese Auszeichnung verdient.

Stellvertretend für alle ihrer Trainerkollegen in der Handballabteilung vom TuS Augustfehn, die in dieser Saison 13 Mannschaften betreuen – von den Minis bis zu den Senioren – nehme sie den Aper Brückenbauer an.

Lob für die Kollegen

Des Weiteren lobte die Handballtrainerin die Verantwortlichen, die viele große und kleine Veranstaltungen organisieren, die Handballaktionen in den Grundschulen durchführen und dafür sorgen, dass aktuell mehr als 200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Gemeinde Handball spielen.

Das Preisgeld wolle die 46-jährige Preisträgerin für eine interne Trainerfortbildung mit ihren Trainerkollegen einsetzen.