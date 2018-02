Augustfehn Ii Mehr als 100 Jahre (seit 1906) sind Kinder in der Grundschule am Stahlwerk in Augustfehn II unterrichtet worden. Mehrere Generationen haben hier das Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt. Zum Ende des Schuljahres wird der Schulbetrieb am Standort in Augustfehn II eingestellt. Die zehn Viertklässler wechseln nach dem Sommer zu weiterführenden Schulen, die 15 Drittklässler werden geschlossen zu einer anderen Grundschule im Gemeindegebiet gehen.

Derzeit werden noch zwei Klassen mit den insgesamt 25 Kindern von drei Lehrkräften unterrichtet. Außerdem ist eine Gruppe des Schulkindergartens Nordloh in dem Gebäude untergebracht.

Traurig über Schulschließung

„Es macht mich traurig zu sehen, dass die Schule bald schließen wird“, sagt Schulleiterin Insa Strzelecki. „Wir haben hier eine sehr gute pädagogische Situation. Jeder kennt jeden, das Klima untereinander ist deshalb besonders herzlich.“

Strzelecki ist seit Februar 2011 Rektorin an der Grundschule und wird mit der Aufgabe des Standortes an der Straße Neue Siedlung – nach 45 Dienstjahren – in den Ruhestand gehen. „Die jetzigen Drittklässler werden nach den Sommerferien, auch auf Wunsch der Eltern, entweder zur Grundschule Apen oder zur Janosch-Grundschule in Augustfehn wechseln.“

Was mit den Lehrkräften passiere, stehe noch nicht fest. „Das richtet sich dann nach dem Bedarf an anderen Schulen“, sagt Strzelecki, die die Schließung der Schule bedauert, aber auch nachvollziehen kann.

Mit sinkenden Schülerzahlen zu kämpfen

„Wir hatten mit sinkenden Schülerzahlen zu kämpfen, auch weil die Eltern mittlerweile ein Ganztagsangebot brauchen, das es hier so nicht gab.“ Der Versuch, eine Betreuung der Kinder bis 14 Uhr anzubieten, sei anfangs auf Interesse gestoßen, dann aber nur von drei Kindern genutzt worden.

Wenn Insa Strzeleckis letzter Schultag vorbei ist, werde sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehen, wie die Rektorin sagt. „Meine Kollegen und ich haben in den vergangenen Jahren hier vieles auf die Beine gestellt – zum Beispiel den Projektchor und die Kunst AG. Wir sind auch als ,Umweltschule in Europa‘ ausgezeichnet worden. Da geht einiges verloren. Auf der anderen Seite freue ich mich aber auch auf meinen Ruhestand.“ Bevor es aber soweit ist, wollen die Lehrer den Kindern eine möglichst schöne Zeit in ihrer Schule am Stahlwerk bereiten. Zum Abschluss ist noch ein großes Schulfest geplant.