Augustfehn Ii Die Jeans ist schon seit Jahren zu eng. Aber für den Altkleidercontainer ist sie viel zu schade. Hängen doch so schöne Erinnerungen an ihr. Das Hemd kann auch nicht mehr getragen werden, Manschetten und Kragen sind zerschlissen. Aber das gute Stück war damals teuer. Ebenso der Vorhangstoff, der inzwischen nicht mehr zur Einrichtung passt.

Schrankleichen dieser Art werden von Manuela Wallenborn zu neuem Leben erweckt. Bei ihr wird beispielsweise aus dem Gesäßteil einer Jeans eine Handtasche. Aus dem Stoff, der einst den Oberschenkel umspielte, entsteht nun ein Beutel. „Ich versuche, alles zu verwenden, was an der Hose dran ist“, sagt die Augustfehnerin. Das schließt Reißverschlüsse, Stick-Applikationen und Strasssteinchen mit ein.

Bereits vor vielen Jahren – „als unsere drei Kinder noch klein waren“ – hatte die begeisterte Handarbeiterin die Idee, aus ausrangierten Stoffen Kissenbezüge zu machen. Doch zunächst blieb es bei der Idee. Erst nach dem Umzug aus der Eifel ins Ammerland im Jahr 2014 wurde sie in die Tat umgesetzt. „Hier im Norden habe ich mich dann richtig kreativ ausgelebt“, sagt die 51-Jährige.

Rohstoffe sparen Upcycling – so wird die Methode genannt, aus ausrangierten Dingen Neues zu gestalten. Das Wort bildet sich aus „up“ (englisch für „nach oben“) und „recycling“ (Wiederverwertung). Ingenieur Reiner Pilz prägte den Begriff „Upcycling“ in einem Artikel, der 1994 in der britischen Zeitschrift „Salvo“ erschien. Durch die Wiederverwertung bereits vorhandener Materialien reduziert sich die Verwendung von Rohstoffen.

Lachend fährt sie fort: „Vier Kartons voller alter Jeans hatte ich gesammelt. Ich habe sie aufgetrennt und in Streifen geschnitten. Diese Streifen habe ich dann zu einer langen Stoffbahn zusammengenäht.“ Und daraus wieder Stücke geschnitten. Für einige Kissen. Aber hauptsächlich für Taschen. „Mehr als 50 habe ich schon gemacht“, berichtet Manuela Wallenborn.

Ihre praktischen Kreationen aus selbst gehortetem oder gespendetem Material verkauft sie auf verschiedenen Märkten. Die Preise (ab zehn Euro) richten sich nach näherischem und materiellem Aufwand. Denn manches der Unikate wird noch mit zugekauftem Stoff gefüttert, mit Innentaschen und Verschlüssen versehen.

„Ich arbeite auch auf Bestellung“, sagt die Wahl-Ammerländerin. „Wer will, kann mir alte Kleidungsstücke bringen. Wir überlegen, was daraus gemacht werden kann, und ich mache es dann. Oder wir machen es zusammen. Wenn sich jemand selbst am Nähen versuchen will, gebe ich Tipps und helfe.“

Manuela Wallenborn, die einst in ihrer rheinland-pfälzischen Heimat als Büttenrednerin zu Karneval aktiv war, vermittelt gern ihr Wissen und Können. Was das Handarbeiten angeht, ist die gelernte Schuhverkäuferin ein Allroundtalent. Die 51-Jährige näht nicht nur, sie strickt unter anderem kunstvolle Tücher oder häkelt Spitzengardinen.

„Mir ist es wichtig zu zeigen, wie viel Freude das Handarbeiten macht.“ Deshalb ist sie einmal wöchentlich im Aper Kindergarten „Unterm Regenbogen“ zu Gast. „Ich setze mich ganz still in einen der Räume und fange an, mich mit etwas Kreativem zu beschäftigen. Ich wickle beispielsweise Wolle auf, um daraus ein Püppchen zu machen, oder ich bastle.“ Nach und nach, so die Augustfehnerin, kämen die Kleinen dazu und beteiligten sich. „Es besteht kein Zwang zum Mitmachen. Es ist nur ein Angebot.“ Das zu ihrer großen Freude vielfach angenommen wird. „Es bereitet mir Spaß, und es tut mir gut. Ich bin froh, dass ich den Kindern mein Hobby näherbringen darf.“

Wer zu Manuela Wallenborn Kontakt aufnehmen oder ausrangierte Kleidungsstücke spenden möchte, kann sich per Mail an sie wenden: manuelawallenborn@freenet.de.