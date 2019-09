Augustfehn Ruhe und Trübsal blasen war gestern – scheppernde Bässe und schwungvolle Akustik gehören neuerdings zum Schulalltag an der IGS Augustfehn, Schulstraße 2.

Dort lernen 13 Jungen und Mädchen im Rahmen des Musikprojekts „Rockin‘ Augustfehn“, wie man Gitarre, Schlagzeug, Keyboard und weitere Instrumente spielt. Das Projekt soll zwei Jahre dauern. Neben dem normalen Musikunterricht bekommen die Schüler einen Instrumentalunterricht und ein Bandcoaching. „Es gab bisher kein musikalisches Profil hier an der Schule, deshalb kam mir vor drei Jahren diese Idee“, erzählt Lars Niemeyer, Lehrer für Musik und Englisch an der IGS Augustfehn.

Ab der siebten Klasse müssen die Schüler der IGS sich zwischen einem Profil entscheiden (Sport, Sprachen, Technik und weitere). Das neu gegründete Bandprojekt ergänzt die Profilbreite der Schule.

Lars Niemeyer musste in den vergangenen Jahren viele Hebel in Gang setzen, damit an seiner Schule die Gitarrenklänge ertönen. „Es war ein enormer Verwaltungsaufwand. Ich musste viel mit anderen Schulen telefonieren und stets hartnäckig bleiben“, sagt der Musiklehrer.

„Rockin‘ Augustfehn“ ist in enger Zusammenarbeit zwischen der IGS Augustfehn und der Gemeinde Apen zustande gekommen. Ein Klassensatz an verschiedenen Instrumenten (E-Gitarren, Schlagzeuge, Akustik-Gitarren, Percussion, Keyboards) sei für 12 000 Euro angeschafft worden, berichtet Doris Siefert vom Schulamt der Gemeinde Apen. Die Schüler bekommen die Instrumente über einen Mietvertrag zur Verfügung gestellt und dürfen sie zu Übungszwecken mit nach Hause nehmen – für die Nachwuchsmusiker eine gute Gelegenheit zum Üben.

„Es wäre schön, wenn aus den 13 Jungs und Mädchen eine Schulband wird“, erzählt Lars Niemeyer. Öffentliche Auftritte, beispielsweise bei Abschlussfeiern oder dem Tag der offenen Tür, sind das Ziel, auf das man hinarbeite.