Augustfehn Kräne, Baugerüste und Transporter stehen derzeit an der Poststraße 3 in Augustfehn. An dem Gebäude der ehemaligen Post entsteht ein Studentenwohnheim auf drei Etagen. „Wir planen, in vier bis fünf Monaten 15 Singlewohnungen zu bauen“, berichtet der 30-jährige Zimmerer Peter Stock. Doch was zieht Studenten nach Augustfehn?

Bezahlbarer Wohnraum

„Bezahlbarer Wohnraum ist für die Studenten in Oldenburg schwer zu finden. Durch die Nähe zum Bahnhof bietet sich hier ein Studentenwohnheim ideal an“, meint der Zimmerer.

Die fertigen Wohnungen sollen zwischen 20 bis 40 Quadratmeter groß sein. Der Zimmerer, der in Godensholt aufgewachsen ist, plant hauptsächlich Ein-, aber auch vereinzelt Zweizimmerwohnungen ein.

Ausstattung

„Wir kalkulieren mit etwa 300 bis 500 Euro Warmmiete“, sagt Peter Stock. Jede Wohnung bekommt eine Einbauküche, Deckenstrahler und ein ausklappbares Bett. „Bei drei bis dreieinhalb Metern Deckenhöhe bietet sich ein ausklappbares Bett natürlich sehr gut an“, erzählt Peter Stock. Die Betten können seitlich an die Wand ein- und ausgeklappt werden.

Bis alles soweit ist und die pendelfreudigen Studenten voraussichtlich Anfang 2020 ihre Wohnungen beziehen können, stehen allerdings noch intensive Bauarbeiten im ehemaligen Postgebäude an. „Genaue Bauzeichnungen, die exakte Statik des Hauses sowie der Schallschutz stehen an“, sagt der Zimmerer.

Bisher laufe aber alles nach Plan. Baugenehmigungen lägen vor und bezüglich der Begrenzung zu den Nachbarn sei alles geklärt.

Die Pendelsituation

Nach Schätzungen von Google Maps dauert es von der Poststraße 3 in Augustfehn bis zur Carl von Ossietzky Universität Oldenburg an der Ammerländer Heerstraße 114 bis 118 nur 39 Minuten.

Der Weg setzt sich aus folgenden Abschnitten zusammen: Der Fußweg vom Studentenwohnheim zum Bahnhof beträgt zwei Minuten. Der Zug fährt durchschnittlich 24 Minuten. Wieder zwei Minuten Fußweg braucht der Student vom Oldenburger Bahnhof bis zur Bushaltestelle, eine Busfahrt von circa zehn Minuten zur Uni-Bushaltestelle und ein weiterer einminütiger Fußweg zur Universität ergeben insgesamt 39 Minuten. Vorausgesetzt, Bus und Bahn fahren pünktlich.

Die Nachfrage

„Wir haben aktuell schon sehr viele Anfragen von Interessenten bekommen“, berichtet Peter Stock. Eine Reservierung für eine Wohnung ist nach aktuellem Stand aber noch nicht möglich. „Wir werden nach Bauabschluss so schnell wie möglich mit den Ausschreibungen beginnen“, sagt der Zimmerer.