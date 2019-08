Bad Zwischenahn Jugendliche, die sich in diesen Tagen auf der Internetseite der Agentur für Arbeit über Ausbildungsstellen für das Ausbildungsjahr 2020 informieren, haben reiche Auswahl. Im Umkreis von 25 Kilometern um Bad Zwischenahn umfasst die Datenbank der Arbeitsagentur derzeit 1066 Ausbildungsplätze. Ein großer Teil dieser Stellen ist allerdings noch mit „Ausbildung 2019“ markiert – viele Unternehmen haben ihre Stellen bisher noch nicht besetzen können.

Unternehmer und Jugendliche frühzeitig zusammen bringen, dass soll wieder die Ausbildungsmesse im Forum des Schulzentrums Bad Zwischenahn leisten. Sie findet am Dienstag, 29. Oktober von 17 bis 19 Uhr statt. Der Verein „Chance: Azubi“ organisiert die Messe bereits zum dritten Mal im Forum des Schulzentrums. Namhafte Unternehmen der Region aus Handwerk, Industrie oder Dienstleistung informieren rund um die Themen Ausbildung und duales Studium. Die Veranstaltung findet in Kooperation zwischen dem Verein, der Oberschule, dem Gymnasium und der Gemeinde Bad Zwischenahn statt. Der Eintritt zur Messe ist frei.

Zur Teilnahme aufgerufen sind Schüler aller Schulformen, Eltern und Lehrer und natürlich Ausbildungsbetriebe aus der Region. Interessierte können sich direkt am jeweiligen Stand über Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Viele Firmen sind mit Auszubildenden vor Ort, so dass ein persönlicher Austausch zwischen Schülern und Auszubildenden möglich ist.

Fragen beispielsweise zum Bewerbungsverfahren, den Ausbildungsinhalten oder dem betrieblichen Alltag können im lockeren Gespräch direkt an Ort und Stelle geklärt werden.

Firmen, die sich für eine Teilnahme an der Veranstaltung in Bad Zwischenahn interessieren, können sich bei der Koordinatorin, Stephanie Bumhoffer (Ausbildungsbetreuerin bei Aldi), per E-Mail (verwaltung@chance-azubi.de) oder unter Telefon 0491/ 79 69 98 20 informieren und anmelden.