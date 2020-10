Bildung: Experten berichten über Freie Schule

Bad Zwischenahn Ein Info-Abend über Freie Schulen findet am Dienstag, 27. Oktober, in Bad Zwischenahn statt.

Sozusagen aus dem echten Leben werden Daria Eggers und Sebastian Hermann berichten. Die Mit-Initiatorin der Freien Schule Friesland und der Leiter der Freien Schule Oldenburg wollen unter anderem über die Gründungsphase dieser besonderen Schulform informieren.

Der Infoabend findet ab 19 Uhr in der Aula der Oberschule in Bad Zwischenahn statt. Eltern, Lehrer, pädagogische Fachkräfte und interessierte Bürger haben anschließend an die Experten-Berichte noch die Möglichkeit, sich kurz zum Thema auszutauschen. Dabei soll über erweiterte Bildungsinhalte wie beispielsweise humanistische Werte oder Umwelt, Natur, Ressourcen sowie zeitgemäße Bildungsvermittlung gesprochen werden können.

Zudem können sich Interessierte, die bei der möglichen Gründung einer Freien Schule in Bad Zwischenahn aktiv werden möchten, in einer Liste eintragen.

Die Veranstaltung soll ungefähr 1,5 Stunden dauern. Eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an mail@buenting-media.de ist erforderlich, da aus Pandemie-Gründen nur eine sehr begrenzte Teilnehmerzahl von rund 40 Personen möglich ist.

Für die Raummiete wird ein Kostenbeitrag von zwei Euro erhoben.