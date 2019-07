Bad Zwischenahn Egal, ob man lieber reitet, in den Wald geht, Abenteuer erlebt, zum Angeln gehen möchte oder Lust auf eine Runde Golf hat: Das diesjährige Ferienspaßangebot für Kinder und Jugendliche ist mehr als vielfältig: Für die 88 Veranstaltungen gibt es bereits mehr als 1400 Anmeldungen, und insgesamt 386 Teilnehmer, die sich gemeldet haben.

Die gute Nachricht: Noch nicht alle Veranstaltungen des insgesamt sechswöchigen Sommerferienprogramms der Gemeindejugendpflege sind ausgebucht. Interessierte im Alter von 6 bis 16 Jahren konnten sich zwar schon bis zum 26. Juni unverbindlich anmelden. Aber auch jetzt sind Anmeldungen für freie Veranstaltungen noch möglich.

Deshalb lohnt es sich auch, immer mal wieder im Laufe der Ferien nachzuschauen, ob sich bei den Angeboten etwas getan hat. Denn manchmal kommt es vor, dass durch Abmeldungen Plätzen erneut zu vergeben sind.

„Die beliebtesten fünf Angebote stehen schon fest“, weiß Gemeindejugendpflegerin Sonja Eckert: „Backen, Spiele und mehr bei der Querensteder Mühle, Nistkästenbau mit den Jägern, Tennis beim TV Grün-Weiß, Opti-Segeln beim Zwischenahner Segelklub und Brotbacken im Steinofen beim Heimatverein.“ Neu im Programm sind in diesem Jahr unter anderem Boomwacker-Workshops, bei denen man sich mit bunten Plastikröhren austoben und Töne machen kann.

Aber auch ein Youtube-Workshop oder ein Kurs, in dem die Teilnehmer lernen, Kurzfilme in Stop-Motion zu drehen, können gebucht werden. In anderen Angeboten können die Teilnehmer Comics oder ein „Ferien-Bullet-Journal“ herstellen oder einen Schnuppertauchkurs, ein dreitägiges Fußballcamp und eine Aloha-Beach-Party mit der DLRG-Jugend besuchen.

Wie in jedem Jahr hat sich das Team des Jugendzentrums Stellwerk bemüht, möglichst alle Teilnahmewünsche zu erfüllen. Beim Zuteilungsprogramm für überbuchte Veranstaltungen haben Sonja Eckert und ihr Team z.B. Freundschaftsketten und die Priorisierung der Wünsche bei der Platzvergabe berücksichtigt.

Gut angenommen wird auch die Hortbetreuung der Gemeinde in Kayhausen, die sich in erster Linie an Grundschüler richtet. Insgesamt gab es 144 Anmeldungen für die drei Wochen, in denen das Angebot läuft.

„Wir sind diesmal erstmals mit zwei hauptamtlichen Mitarbeitern bei den Horten im Einsatz, weil wir nicht genug Betreuer gefunden haben“, berichtet Eckert. Man habe zwar neue Jugendbetreuer ausgebildet, die bräuchten aber noch Praxiserfahrung, bevor sie in der Hortbetreuung eingesetzt werden könnten.