Bad Zwischenahn Das Problem ist global, sie wollen Lösungen auf lokaler Ebene: Erstmals beteiligten sich am Freitag Schüler aus Bad Zwischenahn, vornehmlich aus dem Gymnasium organisiert an den internationalen Schulstreiks „Fridays for Future“. Rund 100 Schüler sammelten sich zunächst beim Gymnasium und zogen dann – begleitet von der Polizei – durch den Ort zum Rathaus.

Während sie unterwegs mit Sprechchören wie „Niemals AFD, nie wieder CDU“ deutlich machten, wenn sie als politische Hauptgegner sehen, stand vor dem Rathaus dann die Lokalpolitik und deren Verantwortung für das Klima im Zentrum.

Wesentlich mehr als bisher, so ihre Forderung, müsse auch die Gemeinde Bad Zwischenahn zum Klimaschutz beitragen. Angelus Dreß konfrontierte Bürgermeister Arno Schilling mit mehreren Forderungen der Schüler.

Klimaschutz zuerst

Klima-Auswirkungen müssten bei allen Entscheidungen das erste Kriterium sein, nicht wirtschaftliche Interessen oder Arbeitsplätze, forderte er. Aber auch ganz konkrete Beispiele aus dem Schulalltag hatten die jungen Demonstranten mitgebracht.

„Die Heizung in unserer Schule ist nicht regulierbar“, monierte Dreß. „Die Heizungen im Physiktrakt laufen seit zwei Monaten auf volle Pulle, dass ist alles andere als energetisch sinnvoll.“

Auch um das Schulessen ging es, dass ebenfalls Auswirkungen auf die Umwelt habe. Viele Schüler versorgten sich Mittags nämlich lieber außerhalb der Schule.

„Das ist zwar unökologisch, aber es schmeckt besser und es ist billiger.“ Eine bessere Schulverpflegung könne dieses Dilemma lösen. Begrünte Dächer auf den Schulen, kostenloser und besserer öffentlicher Nahverkehr und überdachte Fahrradständer an den Schulen waren weitere Forderungen.

Weiter nach Oldenburg

Diese Forderungen wolle er gerne mitnehmen, so Bürgermeister Arno Schilling, der sich sich zunächst angetan davon zeigte, dass die Fridays for Future jetzt auch Bad Zwischenahner erreicht hätten. Er, so ließ er erkennen, hätte allerdings erwartet, dass sich mehr der insgesamt 1200 Schülerinnen und Schüler die allein am Gymnasium Bad Zwischenahn unterrichtet werden, beteiligt hätten.

Allerdings betonte Schilling auch, dass die Gemeinde im Bereich Klimaschutz und Energieeinsparung bereits seit Jahren oder sogar Jahrzehnten aktiv sei und gerade an den Schulen viele Maßnahmen umgesetzt habe.

Auch wenn sich nicht alle Schülerinnen und Schüler aus Bad Zwischenahn an diesem Streiktag beteiligten, erwiderte Dreß, bedeute das nicht, dass sie die Forderungen nicht teilten.

Die Schüler zogen anschließend vom Rathaus durch den Ort zum Bahnhof, von wo aus sie sich mit dem Zug nach Oldenburg aufmachten, wo um zwölf Uhr die Europawahl und ihre Bedeutung für die europaweite Klimapolitik im Zentrum der Proteste am Friday for Future stand.

Ein Video unter www.nwzonline.de/videos