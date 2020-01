Bad Zwischenahn Eigentlich sind Marit (10), Franka (10), Alessia (10) und Jakob (11) schon ein wenig zu alt für das Steb-Projekt. Und trotzdem waren die Fünftklässler am Donnerstag beim „Staunen, Experimentieren und Begreifen“ mit Begeisterung dabei.

Seit mehreren Jahren organisieren Schülerinnen und Schüler des zwölften Jahrgangs am Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht das Projekt für Grundschüler. Phänomene aus Physik und Chemie werden in immer neue Experimente verpackt. Die älteren Schüler lernen, diese Phänomene leicht verständlich zu demonstrieren, bei den jüngeren wird im besten Fall die Begeisterung für die Naturwissenschaften geweckt. Damit im kommenden Jahr mit den Grundschülern alles klappt, war am Donnerstag „Generalprobe“ mit den fünften Klassen. Eines von insgesamt acht Experimenten war der „Geist in der Flasche“. Dieser Geist war ein gekochtes Ei, die Schüler sollten es unzerstört und ohne zu drücken in eine Milchflasche befördern.

Nicht nur Marit, Franka, Alessia und Jakob hatten schnell verstanden, dass sie die Flasche mit dem Ei darauf erst in heißes, dann in kaltes Wasser tunken mussten. „Die Luft in der Flasche dehnt sich in der Wärme aus und zieht sich zusammen, wenn sie abgekühlt wird. So wird das Ei in die Flasche gesaugt“, bestätigte Zwölftklässlerin Christina die Theorie der Fünftklässler, nachdem das Ei mit einem leisen „plopp“ in die Flasche gerutscht war.

In anderen Räumen ging es um Elektromagnetismus, Wachs und Flammen oder die Zentrifugalkraft.

„Alle Experimente haben wir selbst erarbeitet“, sagt Tim-Jano Thomaschewsky. Und das ist nach mehreren Jahren Steb-Projekt gar nicht mehr so einfach. Denn die Lehrer um Malte Hümme achten genau darauf, dass die Zwölftklässler nicht bei den früheren Jahrgängen „abgucken“. „Die Generalprobe ist total wichtig“, sagt Hümme. Und tatsächlich, je weiter der Vormittag voran schreitet, um so mehr zeigt sich, dass es noch einige Probleme zu lösen gilt, bevor im kommenden Jahr die Grundschüler zum Projekt kommen.

Beim Flaschengeist zeigt sich das schon bei der Aufgabe, das Ei wieder aus der Flasche zu holen. Das soll eigentlich wieder mit heißem Wasser funktionieren, davon haben die Schülerinnen aber nicht genug, ebenso wenig wie eine zweite Flasche. Also müssen sie schnell einen anderen Weg finden, dass Ei wieder herauszuholen.

In anderen Räumen zeigt sich, dass die einzelnen Gruppen unterschiedlich lang für ihre Experimente brauchen, während einige Gruppen schon vier Räume absolviert haben, kommen andere gerade aus dem ersten. Es bleibt also noch einiges zu tun, bis im kommenden Jahr die Grundschüler im Gymnasium Staunen, Experimentieren und Begreifen.