Bad Zwischenahn Das Medienangebot für Kinder und Jugendliche verändert sich ständig, Eltern kommen oft nicht hinterher. Während sie sich mit Facebook vielleicht auskennen, verstehen sie noch lange nicht, was es mit Snapchat auf sich hat. Der Präventionsrat Bad Zwischenahn bietet deshalb am Donnerstag, 14.November, einen Vortrag mit dem Titel Whatsapp, Instagram und Snapchat: was geht uns Eltern das an? Moritz Becker ist Sozialpädagoge, Eltern-Medien-Trainer und „nebenbei“ selbst Vater.

In der Aula der Oberschule erklärt er bei einem schulübergreifenden Elternabend unter anderem, wie es zu täglich mehr als 1 500 Nachrichten bei Whatsapp und Snapchat kommt, warum manche Nutzer ohne Rücksicht auf die eigene Privatsphäre andere an ihrem Leben in sozialen Netzwerken teilhaben lassen. Er hilft auch dabei, Phänomene wie Cybermobbing mit ihren Ursachen und Wirkungen realistisch einzuschätzen. Auf sehr nachvollziehbare, bisweilen nachdenkliche - aber auch auf überaus unterhaltsame Art und Weise stellt Moritz Becker die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen dar und gibt Hilfestellungen in der (Medien-) Erziehung und Argumente für Zuhause.

Dieser Elternabend wird Schul- und altersübergreifend angeboten, Eltern von Kindern der Grundschulen, der Oberschule und des Gymnasiums bis zur Klasse 12 sollen angesprochen werden. zusätzlich werden Schwangerschaftskonfliktberatung Diakonie, Erziehungsberatungsstelle Ammerland, Rose 12, Wendekreis, Schulsozialarbeiter, Polizei und Jugendpflege mit Beratungsständen im Foyer der Aula vertreten sein.