Reisen: Weltkarte bietet noch viele Ziele

Bad Zwischenahn Fremde Länder und andere Kulturen kennenlernen ist für Ann-Kathrin Paffrath mit zum Lebensinhalt geworden. Bereits mit 13 Jahren verbrachte sie drei Wochen in den USA und reiste dabei allein. „Es ist noch mehr in der Welt, was sich lohnt, es kennenzulernen“, sagte sich die heute 22-Jährige schon damals. Diese Neugier auf das Neue und Reisen bis an das andere Ende der Welt hat sie sich bis heute erhalten.

Die Reise als 13-Jährige in die USA war für sie der Beginn, sich intensiv mit anderen Ländern und Kontinenten zu befassen. Es folgte ein Sprachaustausch in England, mit 16 Jahren ein Jahr in Spanien, ein Studium an der Universität in Groningen, dabei für ein halbes Jahr an der Partneruniversität in Perth in Australien und bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie ein Praktikum bei der Deutsch-Irischen Handelskammer in Dublin. Mitte März musste sie zurückkehren, erledigt ihre Arbeiten von zu Hause in Bad Zwischenahn nun digital.

Sich selbst hinterfragen

„Wenn ich allein unterwegs bin, lerne ich eher Menschen kennen. Ich bin dann gezwungen, Leute anzusprechen. Bisher habe ich dabei nur gute Erfahrungen gemacht. Und ich habe die Zeit, zu mir zu finden und mich in verschiedenen Einstellungen selbst zu hinterfragen.“

Ihr Freundeskreis ist dadurch international geworden, manche in näher gelegenen Ländern wie Spanien besucht sie dann auch. „Mit der Digitalisierung ist es heute wesentlich einfacher, die Kontakte auch zu den Freunden zum Beispiel in Australien oder den USA aufrecht zu erhalten.“

Erfahrungen fürs Studium

Nach dem Abitur in ihrem Heimatort hat sie mit dem Studium der Internationalen Wirtschaft in Groningen begonnen. Zwei Semester fehlen ihr noch zum Studienabschluss. Sie wird sich dann im Finanz- und Rechnungswesen spezialisieren. Dazu kommen ihr die Auslandsaufenthalte natürlich zugute. „Wie funktioniert eine Wirtschaft? Wann und warum gibt es einen Boom, wann eine Rezession?“

Um die verschiedenen Abläufe zu verstehen, lernt sie gern das Geschehen im Ausland kennen. Sprachprobleme hat sie da kaum. Englisch und Spanisch spricht sie fließend, Grundkenntnisse kann sie in Französisch und Niederländisch aufweisen.

Das Reisen in andere Länder vermisst sie zurzeit. Jetzt nimmt sie sich die Zeit, erst einmal Deutschland richtig kennenzulernen. In Irland hat sie während ihres Praktikums eine Frau aus Bayern kennengelernt, die sie nun besuchen möchte. Und sie war jetzt zum ersten Mal in Berlin. Wenn es die Situation erlaubt, möchte sie aber wieder gern nach Australien und in die USA reisen. Diese Weiten, die dort herrschen, findet sie faszinierend.

Beruflich möchte Ann-Kathrin Paffrath später so tätig sein, dass sie auch im Ausland arbeiten kann. Es lässt sich aber nicht alles planen. „Man weiß nie, wie es kommt. Wenn sich jemand zu sehr festlegt, verpasst er andere Sachen.“