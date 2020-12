Umweltschutz im Ammerland: Bergmolch hat wieder Platz

Bad Zwischenahn Kaum noch zu erkennen war zuletzt ein vor 30 Jahren angelegtes Feuchtbiotop auf dem Gelände des Gymnasiums Bad Zwischenahn-Edwecht. Das Seminarfach „Klimawandel“ hat die fast verlandete Teichlandschaft jetzt renaturiert und damit auch einen Ausgleich zum vielfach digitalen Schulalltag geschaffen.

Es war schon eine gehörige Portion Kraft und Ausdauer erforderlich, um junge Pappeln, den immer dichter werdenden Strauchbewuchs und die tief verwurzelten Schilfbestände zu entfernen. Zu Beginn der Arbeiten stand, auch aufgrund der trockenen Sommer der vergangenen Jahre, kaum noch Wasser in dem rund 100 Quadratmeter großen Areal. In ein bis zwei Jahren wäre dieses Refugium für den Bergmolch und die Larven verschiedener Libellenarten verlandet.

Hausmeister legt vor

Nachdem Hausmeister Jörg Lammert mit ersten Rodungsarbeiten vorgelegt hatte, gelang es mit fachlicher Unterstützung des ehemaligen Lehrers und Mitgestalters des Teiches, Enno Gerken, sowie des Umweltbildungszentrums Ammerland in mehreren Etappen die hartnäckige Vegetation per Hand zu entfernen und so wieder eine freie Wasserfläche zu schaffen.

Dabei hatten sich die Schülerinnen und Schüler weder von dem Morast noch dem Kraftaufwand abschrecken lassen, berichtet Karin Müller, die Leiterin des Seminarfachs.

Belohnt wurde die zähe Arbeite mit einigen ungewöhnlichen Funden. Ein Münzsortierer, eine schöne Porzellanschale und ein Fahrrad tauchten aus dem Morast auf. Annika und Anna sahen es auch sportlich: „Wir hätten nicht gedacht, dass so eine Aktion auch so viel Spaß machen kann und man regelrecht glücklich ist, wenn man gemeinsam einen riesigen 30 Kilo schweren Wurzelflatschen entfernen kann. Das ist ein guter Ausgleich zu den digitalen Arbeiten, an denen wir zuhause sitzen.“ Karin Müller ergänzt: „Die Schülerinnen und Schüler arbeiten im Homeoffice zurzeit sehr engagiert an einem digitalen klimafreundlichen Kochbuch, das als E-book verkauft werden soll. Dennoch ist gerade in dieser Zeit die Arbeit draußen in der Natur eine gute Ergänzung, um – mit Abstand – wichtige Gemeinschafts- und Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.“