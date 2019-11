Bad Zwischenahn Ein Baum voller Kinderwünsche steht wieder im Foyer der Bibliothek am Meer, auf dem Hohen Ufer 20 in Bad Zwischenahn. Wie in den vergangenen Jahren haben die Frauen vom Verein „Glücksbringer am Meer“ Familien kontaktiert, denen es finanziell nicht so gut geht, dass sie die Weihnachtswünsche ihrer Kinder selbst erfüllen können. „Wir haben in diesem Jahr 317 Wünsche entgegen genommen. Es gab viele detaillierte Wunschangaben, da die Kinder genaue Wunschvorstellungen haben“, berichtet Ilka Lipskoch von den „Glücksbringern“, die in diesem Jahr von, Birgit Deeken, Corinna Illig und Nicole Haske bei der Dekoration des Wunschbaumes unterstützt wurden.

Die Kinder konnten einen Wunsch im Wert von bis zu 25 äußern, die Karten mit den Wünschen hängen am Baum in der Bibliothek und sind an einem „Online-Wunschbaum“ zu finden. „Wir sind auch in diesem Jahr wieder froh, dass Jan Göbel, der Vorsitzende des Vereins „Bricks am Meer“ zum wiederholten Male alle Lego-Wünsche erfüllen wird“, so Lipskoch. „Für den Online-Wunschbaum interessiert sich dieses Jahr wieder eine Familie, die im Frühjahr von Bad Zwischenahn nach London verzogen ist und uns als Verein weiterhin unterstützen möchte.“

Bekleidung steht für viele Kinder ganz oben auf dem Wunschzettel. Schuhe, Trainingsanzüge, Winterjacken und auch coole Kapuzenpullis waren sehr gefragt. „Uns hat die Annahme der Wünsche wieder viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass die Bürger und Gäste der Gemeinde uns wieder ordentlich unterstützen“, so Lipskoch.

Bis Samstag, 23. November, können die Karten vom Wunschbaum abgepflückt werden. Die Abgabe der Geschenke sollte bis spätestens 28. November in der Bibliothek erfolgen. Die Verteilung der Geschenke an die Familien erfolgt am 13. Dezember. Auch finanzielle Unterstützung nimmt der Verein gerne an: „Wünsche, die nicht abgepflückt werden, können wir nur Spendengeldern erfüllen“, so Lipskoch.

Die Kontoverbindung und der virtuelle Wunschbaum finden sich unter