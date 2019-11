Berlin /Bad Zwischenahn Die Gewinnerinnen und Gewinner des bundesweiten Wettbewerbs „Deutscher Lehrerpreis - Unterricht innovativ“ 2019 stehen fest. Die hochkarätige Wettbewerbsjury unter Leitung von Prof. Dr. David-S. Di Fuccia hat entschieden: 16 Lehrerinnen und Lehrer sowie sechs Pädagogen-Teams aus insgesamt zehn Bundesländern wurden heute in Berlin ausgezeichnet. Auf das Treppchen schafften es auch Pädagogen aus dem Ammerland.

Rund 5.400 Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler beteiligten sich am Wettbewerb, der von der Vodafone Stiftung Deutschland und dem Deutschen Philologenverband seit über zehn Jahren durchgeführt wird.

In einer der beiden Kategorien Kategorie des Wettbewerbs, „Lehrer: Unterricht innovativ“, haben in diesem Jahr wieder zahlreiche engagierte Lehrkräfte-Teams aus ganz Deutschland innovative und fächerübergreifende Unterrichtsprojekte für den Wettbewerb eingereicht.

Der zweite Preis in dieser Kategorie ging an das Team Timo Berssen, Clemens Kanschat und Michael Lück mit Projektleiter Jan Meiners von der BBS Ammerland in Bad Zwischenahn für ihr Projekt „Fußabdruck auf dem Planeten“. In diesem Unterrichtsprojekt sollten die Schülerinnen und Schüler die Folgen ihres eigenen Konsums an Hand von ausgewählten Themenkomplexen ergründen und hinterfragen, welche Auswirkungen ihr Verhalten auf die Erde hat. Nach einer Auflistung aller Ausgaben für Waren in einem Monat wurde der Produktions- und Beschaffungsweg exemplarisch nachvollzogen. Danach ermittelten die Schülerinnen und Schüler den jeweiligen CO2-Ausstoß. Die Ergebnisse wurden im Plenum besprochen und die Schülerinnen und Schüler so für die Auswirkung ihres eigenen Verhaltens auf den Globus sensibilisiert.

Den ersten Preis vergab die Jury an das Pädagogen-Team Bernd Bischoff, Christian Czaputa, Florian Dendorfer, Verena Kopp, Eva Lippert, Nicole Nägele, Eugen Staudinger, Michael Zimmerer um die Projektleiter Sebastian Schmidt (Pfuhl) und Ferdinand Stipberger (Neunburg vorm Wald NvW) der Inge-Aicher-Scholl Realschule Neu-Ulm-Pfuhl in Kooperation mit der Gregor-von-Scherr-Schule Neunburg vorm Wald (NvW) für ihr schul-übergreifendes „Lernbüro digital-kooperativ“.

Mit dem dritten Preis wurde das Team Andrea Holler, Projektleitung, und Juliane Stubenrauch-Böhme vom Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn für ihr Projekt „Schüler als Prosumer“ ausgezeichnet.

Im Bereich „Schüler zeichnen Lehrer aus“, einer der beiden Wettbewerbskategorien, wurden 16 besonders engagierte Lehrkräfte von Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen 2018/2019 nominiert. Dabei gingen fünf Auszeichnungen nach Nordrhein-Westfalen (Hendrik Büdding, Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium Münster; Christina Ruth Hammerström, Elsa-Brändström-Realschule Essen; Reinhold Lück, Gymnasium Remigianum Borken; Ursula Nauen, Städtische Realschule Waltrop; Gerhard Steinhoff, Clemens-Brentano-Gymnasium Dülmen). Drei Auszeichnungen vergab die Jury nach Baden-Württemberg (Alexandra Moser, Gymnasium Engen; Nadine Royer, Sechslindenschule GWRS Pfullendorf; Barbara Schmitt, Hohenlohe-Gymnasium Öhringen). Je zwei Preisträger gibt es in Hessen (Dr. Karin Meffert, Limesschule Idstein; Marco Rill, Hermann-Hesse-Schule Obertshausen) und in Sachsen-Anhalt (Katrin Fruth, Landesgymnasium für Musik Wernigerode; Skadi Schlesinger, BbS V Halle/Saale). Je ein Preisträger in der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ kommt in diesem Jahr aus Berlin (Karen Pohlman, Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster), Hamburg (Keven Lass, Berufliche Schule St. Pauli), dem Saarland (Sebastian Kloß, Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken) und Thüringen (Martin Triebel, Staatliches Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pößneck -Saale-Orla-Kreis-, Schulteil Pößneck).

Darüber hinaus zeichnete die Jury noch drei weitere innovative Unterrichtskonzepte aus. Den Sonderpreis der Wochenzeitung „DIE ZEIT“ für ihr Projekt „PhiloWelt: iPad App“ erhielt das Pädagogen-Team um Dr. Gökhan Yetisen (Projektleiter), Klaus Bleckmann, Rolf Grüter, Hendrik Lemm und Verena Michael von der Geschwister-Scholl-Gesamtschule Moers. Mit dem Sonderpreis des Cornelsen Verlags wurden Projektleiterin Eugenia Remisch, mit Team Stefan Bihl, Rainer Kropp-Kurta, Birgitt Schlieter, Simon Schoch und Monja Suhm von der Werkrealschule GWRS Villingendorf für ihr Projekt „Irlandreise“ ausgezeichnet. Der in diesem Jahr zum ersten Mal vergebene Digital-Sonderpreis der Vodafone Stiftung Deutschland ging an das Team von Projektleiter Mathias Glahn und Christoph Thiel zusammen mit weiteren Lehrkräften aus dem Fachverbund von der Geschwister-Scholl-Schule Blieskastel für ihr Projekt „TuK - Technik und Klima“.