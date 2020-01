Bürgermeister besucht alle Kindergärten

Wie sieht der Kita-Alltag aus? Das hat sich Westerstedes Bürgermeister Michael Rösner nun genauer angeschaut. Dafür nahm er sich zwei Tage Zeit und besuchte alle 13 Kindertagesstätten, unter anderem auch den Kindergarten Gänseblümchen in Westerloy. Mit Begeisterung sangen die Kinder das Lied „Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit…“ und wünschten sich vom Bürgermeister baldigen Schnee. „Manche Wünsche kann auch ich nicht erfüllen“, erklärte dieser den Kindern amüsiert. Rösner besuchte auch die Einrichtungen, für die die Stadt Westerstede keine Trägerverantwortung hat. „Ich bin stolz darauf, dass jedes Kind individuell nach seinem Bedarf gefördert werden kann. Damit dies so bleibt, müssen wir vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen stärken“, zog Rösner ein Fazit. Auch die rund 75 pädagogischen Mitarbeiter und weitere 55 Mitarbeiter lernte Rösner kennen. BILD: