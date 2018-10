Edewecht Gemeinsam eigene Stärken ausbauen, um Herausforderungen des Alltags besser zu bestehen, gemeinsam lernen und sich weiterentwickeln, gemeinsam sein Verhalten in angespannten Situationen unter die Lupe nehmen und neue Strategien entwickeln, wie man Probleme lösen kann – das sind einige Ziele der Präventionstage, die bis Ende November in Edewecht angeboten werden.

„Als es in Edewecht noch den Herbstmarkt gab, haben wir zusammen mit vielen Einrichtungen und Gruppen jahrelang an den Marktsonntagen einen Präventionstag angeboten“, sagt die Edewechter Jugendpflegerin und Diplom-Sozialpädagogin Carmen Rohe, die auch dem Edewechter Präventionsrat angehört. Der Markt finde nicht mehr statt und damit kein Präventionstag. Doch sich im Bereich Sucht- und Gewaltprävention zu engagieren und zu informieren, sei nach wie vor wichtig und notwendig.

Viele Veranstaltungen

Deshalb veranstalte der Präventionsrat nun erstmals über mehrere Wochen Präventionstage. „Familienleben heute – alles klar!!?“ heißt das Motto des Veranstaltungen, die von Ende Oktober bis Ende November dauern.

• Zum Auftakt findet diesen Freitag, 26. Oktober, ab 14.30 Uhr ein Informations- und Mitmachnachmittag in der Astrid-Lindgren-Schule statt. Daran beteiligen sich – wie an der gesamten Veranstaltungsreihe – Kitas und Schulen aus der Gemeinde, die Jugendpflege, die Polizei, aber auch der Ammerländer Kinderschutzbund und die Gewaltberatungsstelle Wendekreis aus Bad Zwischenahn.

Dem entsprechend breit ist das Informationsangebot, das von mehr Sicherheit im Straßenverkehr über gesunde Ernährung bis zu Gesprächs- und Hilfsangeboten des Kinderschutzbundes reicht. Nach der Eröffnung durch Bürgermeisterin Petra Lausch gibt es zudem Chorgesang und Tanzvorführungen von Kita-Kindern, ein Film über „Die kleine Benimmschule“ und Mitmachaktionen für Mädchen und Jungen. Vorgestellt wird am Nachmittag auch das Programm der Präventionstage.

Yoga und Theater

Einige Veranstaltungen werden zudem in Kitas und Schulen angeboten. Dazu gehören zum Beispiel Yoga-Kurse für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter in der Edewechter Kita (Infos: Telefon 0 44 05/75 43), das Theaterstück zum Mitmachen „Ich steh fest“ für Zweitklässler aus dem Gemeindegebiet (28. November) oder das Theaterstück „Spiel dein Leben“ für Siebtklässler aus den verschiedenen Schulen (28. November).• Kinder zwischen 6 und 14 Jahren mit ihren Familien können am Samstag, 3. November, ab 14 Uhr miteinander verschiedene Spiele in den Räumen der Heilpädagogischen Tagesgruppe, zur Loge 14, ausprobieren (keine Anmeldungen nötig).• Ebenfalls am Samstag, 3. November, 9.30 bis 13.30 Uhr, findet der Lehrgang „Selbstbehauptung/Selbstvertrauen für Eltern und Kind“ in der Osterschepser Grundschule statt. Anmeldungen/Infos: Telefon 0 44 05/48 399 39.

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass das Angebot nicht nur für Eltern von Schülern der Schepser Schule, sondern für alle Interessierten gilt. An Veranstaltungen in Einrichtungen teilnehmen, die man sonst nicht besucht, ist ein weiteres Ziel der Präventionstage.