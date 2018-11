Edewecht Diesen Donnerstag, 1. November, verwandelt sich die Heinz zu Jührden-Halle in eine große Baustelle: Die Halle muss ausgelegt werden, die Wände vieler Messeboxen müssen aufgebaut, diverse Kabel gezogen werden und vieles mehr. In der Sporthalle findet am Freitag, 2. November, und am Samstag, 3. November, eine Premiere statt: die 1. Edewechter Ausbildungsmesse, die die Arbeitsgruppe WAS anbietet. Die Großbuchstaben W, A uns S stehen für Wirtschaft, Ausbildung und Schule – und um Ausbildungsangebote für Schüler in der heimischen Wirtschaft dreht sich alles an den beiden Tagen.

„Im kleineren Rahmen fanden Berufsinformationsbörsen bereits in der Edewechter Oberschule statt“, sagt Bürgermeisterin Petra Lausch. Nun wolle man ein Angebot für Acht- bis Zehntklässler aller weiterführenden Schulen in der Gemeinde machen. Dazu gehörten die beiden Oberschulen in Edewecht und Friedrichsfehn, aber auch die Astrid-Lindgren-Schule und die Edewechter Außenstelle des Gymnasiums.

„In den vergangenen Jahren haben wir von Seiten der Arbeitsgruppe WAS Betriebsrallyes für Schüler veranstaltet, doch dabei konnten wir nur Betriebe, die in Edewecht für Schüler fußläufig erreichbar waren, berücksichtigen“, ergänzt Marlies Hübner von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde. Bei der 1. Ausbildungsmesse nähmen 34 Betriebe aus dem Gemeindegebiet teil – von Baumschulen, über Banken, Versicherungen, Versorgungsunternehmen, Apotheken bis hin zu vielen Handwerksbetrieben.

Gruppenweise haben rund 700 Schüler an diesem Freitag von 9 bis 13 Uhr die Möglichkeit, sich umfassend über mögliche Ausbildungsberufe zu informieren. Dazu erhalten sie – je nach Alter bzw. Schulform – einen Erkundungsbogen mit verschiedenen Anforderungen.

Während der Freitag ausschließlich Schülern vorbehalten ist, können am Samstag, 3. November, von 10 bis 14 Uhr nicht nur Jugendliche, sondern auch deren Eltern und andere Interessierte kommen. Auszubildende bieten Fachvorträge für Schüler zu den Themen „Wie bewerbe ich mich richtig?“, „Bewerbungsknigge“ und „Das Vorstellungsgespräch“ an.

Auch für Eltern gibt es einen Vortrag: Sie können sich informieren, wie sie ihre Kinder bei der Berufswahl begleiten und unterstützen können. Dazu können die Schüler an diesem Tag kostenlos Bewerbungsfotos fertigen lassen. Für das leibliche Wohl sorgen am Samstag Schüler der Edewechter Oberschule und der Astrid-Lindgren-Schule, die neben Kaffee und Tee auch Kaltgetränke, belegte Brötchen und selbst gebackenen Kuchen anbieten.

Rechtzeitig vor der 1. Edewechter Ausbildungsmesse ist eine Messe-App erhältlich, die Auszubildende der Software-Firma Rita Bosse schufen. Diese kostenlose App steht im Apple-Store und im Google-Play-Store zur Verfügung. Zu finden ist sie als „WAS-App Edewecht“.