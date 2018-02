Edewecht Aufregend waren die ersten Tage an der neuen Schule für Christian Pagels. Seit Anfang der Woche ist der 53-Jährige neuer Rektor an der Grundschule in Edewecht und Nachfolger von Egbert Kosmis. „Ich wurde sehr herzlich empfangen und kann schon jetzt sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit der Arbeit, die hier geleistet wird.“.

Deshalb wolle der Pädagoge, der der Liebe wegen ins Ammerland gekommen ist, sich Zeit nehmen, anzukommen. „Es ist wichtig, die Leute vor Ort genau kennen zu lernen und sich einen Überblick zu verschaffen, um einen guten Start hinzulegen“, so Pagels.

Entscheidungen treffen

Denn das Schulleben funktioniere nur dann gut, wenn alle Beteiligten mit einbezogen würden. „Ich bin ein offener Mensch und suche den Austausch.“ Trotzdem sei es auch wichtig, Entscheidungen zu treffen, statt die Dinge zu zerreden.

Pagels übernimmt die seit eineinhalb Jahren vakante Stelle des Rektors, die in der Vergangenheit von Almke Stapelfeld kommissarisch vertreten wurde. Vorgänger Egbert Kosmis wurde im Juni 2016 in den Ruhestand verabschiedet.

Als große Herausforderungen sieht der neue Schulleiter neben der Inklusion auch den Lehrermangel an, der sich aktuell besonders an den Grundschulen im Land Niedersachsen bemerkbar mache. „Darüber hinaus haben die Aufgaben jenseits des eigentlichen Unterrichts erheblich zugenommen“, sagt der Rektor. Erzieherische Tätigkeiten stünden heute stärker im Vordergrund als früher.

Die eigene Schulzeit

Wenn er an seine eigene Schulzeit zurückdenkt, erinnert sich aber auch Pagels daran, dass Lehrer ihm von Zeit zu Zeit seine Grenzen aufzeigen mussten.

„Heute erinnere ich mich am intensivsten an die Lehrer, die viel Arbeit mit mir hatten“, sagt er. Alles in allem sei er aber ein Schüler gewesen, der stets mitgearbeitet hätte.

Seine Lieblingsfächer seien damals Sport und die naturwissenschaftlichen Fächer gewesen. Wenn Pagels heute vor einer Klasse steht, unterrichtet er hauptsächlich Mathematik. Insgesamt zehn Unterrichtsstunden gibt der Rektor in der Woche. „Die andere Zeit bin ich mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt.“

Viel Erfahrung

Diese Aufgaben kenne er schon von seiner vorherigen Stelle. „Ich habe an der Grundschule in Posthausen im Landkreis Verden bereits vier Jahre als Schulleiter gearbeitet“, erklärt der Pädagoge, dem neben dem Unterrichten auch die Verwaltungsarbeit besonderen Spaß mache.

„Als Rektor kann ich die Dinge vor Ort beeinflussen und so etwas verändern“, beschreibt Pagels seinen Beruf. „In der Schule haben wir dabei auch den nötigen Spielraum und können Neues ausprobieren.“ Genau das mache den Reiz an dem Job aus. „Meine eigentliche Aufgabe ist ja schließlich das Unterrichten.“

Für die Zukunft wünscht sich der Pädagoge, dass es sowohl privat als auch beruflich so gut weitergeht wie bisher. „Nach der herzlichen Aufnahme in Edewecht kann ich mir das aber auch nicht anders vorstellen“, ist er sich sicher.

Wünsche für die Zukunft

Für die Grundschule selbst wünscht er sich mehr finanzielle Mittel. „Mal sehen, welche Wege wir da noch finden können.“ Als großes Ziel für die Zukunft sieht Pagels eine eigene Mensa. „An Platz kann es hier bei uns nicht scheitern, davon haben wir auf dem Schulgelände mehr als genug.“