Corona-Krise Im Ammerland: Kreative Videos einschicken und Karten gewinnen

Edewecht Der Verein „move“ aus Edewecht hat sich etwas Besonderes für die Kinder und Jugendlichen aus Edewecht einfallen lassen, um ihnen die Zeit, die sie derzeit im Überfluss haben, etwas zu verkürzen – „Die Corona Challenge“.

Seit knapp zwei Wochen läuft sie bereits. Und das Beste ist: Einerseits dürfen die jungen Leute sich kreativ austoben – und zudem gibt es noch etwas zu gewinnen.

Filmen und hochladen

Der Verein, der sich die Förderung der Edewechter Jugendarbeit zum Ziel gemacht hat, hat sich eine Aktion überlegt, die die Kids trotz des Kontaktverbots zu Hause machen können – nämlich Videos drehen. „Eigentlich ist die Intention unseres Vereins ja eher, dass sich die Kinder bewegen“, erklärt Vereinsmitglied Nadine Klaßen, die die „Corona Challenge“ gemeinsam mit Manuela Hillje erdacht hat, „aber wir können sie ja nicht einfach raus vor die Tür schicken.“ Beschäftigen aber wolle man die Kinder trotzdem.

Um die Kinder und Jugendlichen nicht hängenzulassen, auch weil schon die ein oder andere Aktion wegen des Corona-Virus abgesagt werden musste, haben sich die beiden Macherinnen von „move“ kurzerhand dazu entschlossen, auf dem Eventportal des Vereins jede Woche am Montag eine Aufgabe zu stellen, die bis zum folgenden Sonntag gelöst werden soll – es geht darum, ein Video anzufertigen und auf die Vereins-Webseite (Link am Textende) hochzuladen.

Und das ist ziemlich einfach, denn sowohl das Einloggen als auch das Filmen und Hochladen sind völlig unkompliziert vom Handy aus möglich. „Das kann jeder“, ist sich Klaßen sicher.

Dritte Runde

Die erste Aufgabe, die bis zum vergangenen Sonntag eingereicht werden musste, bestand beispielsweise darin, ein Video zum Thema „Kartenhaus“ zu drehen. Bis Sonntag, 5. April, geht es nun ans zweite Thema. „Werfen und Klatschen“ heißt hier das Motto – und das Ziel ist, so viele Klatsch- und Werfaktionen wie möglich in einer Minute zu filmen.

Da ist Einfallsreichtum gefragt, um mit einer guten Idee zu gewinnen. Aber selbst dann, wenn es mit dem Sieg nicht hinhauen sollte, macht es vielleicht auch einfach Spaß, sich einem kleinen Projekt zu widmen.

Wer also schnell ist und eine gute Idee hat, kann sich für diese Aufgabe noch bis Sonntag auf der Internetseite von „move“ anmelden und teilnehmen. Ab Montag, 6. April, ist dann die nächste Aufgabe im Netz zu finden. „Für die kommenden Wochen haben wir noch so einige Ideen in petto“, verrät Nadine Klaßen. Jede Woche nämlich gibt es bis auf Weiteres jeweils montags eine neue Herausforderung zu meistern. Der oder die erfolgreichste Teilnehmerin oder Teilnehmer kann ein Freiticket für die Fahrt in den Heidepark Soltau am 25. August im Rahmen der Ferienpass-Aktion gewinnen. Sollte die Fahrt aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden können, gilt das Freiticket für eine spätere Fahrt in den Heidepark oder ins Jump-House Bremen. Bei Gleichstand entscheidet das Los.