Edewecht Edewecht – 11 340 Hektar groß, 22 768 Einwohner stark und für wohl die meisten von ihnen eine wunderbare Heimat. Dass sich im vergangenen Jahr in dem Ort einiges getan hat, zeigt ein Blick auf die vergangenen zwölf Monate.

Von Kita bis Krippe

Genau hingeschaut, offenbaren sich im Bericht von Bürgermeisterin Petra Lausch vor allem erst einmal Zahlen – so etwa für die Kindergärten, Krippen und die Tagespflege. Dorthin gehen derzeit insgesamt 968 Jungen und Mädchen. Zum Oktober konnte die Erweiterung des Kindergartens „Lüttje Hus“ mit zwei weiteren Gruppenräumen abgeschlossen werden, nach einem Wasserschaden wurde nun die Erweiterung des Kindergartens Jeddeloh II um Krippen- und Personalräume angegangen und im kommenden Jahr wird der Kindergarten Jeddeloh II um eine Krippen- und der Kindergarten Osterscheps um eine Kindergartengruppe erweitert.

2368 Schüler

In Sachen Schule kann aus Edewecht vermeldet werden, dass insgesamt 2368 Jungen und Mädchen zur Schule gehen – 919 in die Grundschulen, 839 lernen an der Oberschule, 463 sind auf dem Gymnasium und 147 an der Astrid-Lindgren-Schule. Und apropos Schule, hier steht 2019 auch ein großes Projekt an: „Es gibt wichtige Weichenstellungen für die Grund- und Oberschule Friedrichsfehn“, so Lausch. Diese soll in den nächsten Jahren kernsaniert und erweitert werden, um dauerhaft einen zeitgemäßen Unterricht zu ermöglichen. Das europaweite Ausschreibungsverfahren für den Architektenauftrag wurde bereits abgeschlossen, so dass die konkrete Bauplanung für Klassen- und Pausenräume, aber auch die Einrichtung einer Hol- und Bringzone starten kann.

Baugrundstücke verkauft

Und wie schaut’s beim Thema Bauen aus? Im Bebauungsplangebiet „Spiekerooger Straße“ in Friedrichsfehn, das 23 Baugrundstücke zur Eigennutzung und zwei Investorengrundstücke umfasst, wurden alle Areale verkauft. Darüber hinaus wurde im B-Plan-Gebiet „Am Esch“ in Edewecht der letzte Bauplatz für ein Mehrfamilienhaus verkauft. „Wir haben bezüglich des letzten noch freien Grundstücks, welches einer Konzeption für besondere Wohnformen vorbehalten ist, noch keine Vergabeentscheidung getroffen“, so Lausch. Derzeit gebe es aber interessante Bewerbungen, die innovative generationsübergreifende Wohnformen erwarten ließen.

Gewerbe angesiedelt

Was die Gewerbeflächen betrifft: Hier kann die Bürgermeisterin resümieren, dass im Gewerbepark an der Oldenburger Straße in Edewecht zahlreiche Grundstücke veräußert wurden, so dass eine erhebliche Zahl weiterer Arbeitsplätze entstanden ist. Zwei Areale sind noch reserviert, mehr stehen nicht zur Verfügung. Das letzte freie Grundstück am Dorfplatz in Friedrichsfehn ist ebenfalls verkauft, dort soll ein Restaurant entstehen. „Ergänzt wird die Bebauung durch ein Wohnungsangebot.“

Quartiersentwicklung

Städtebauliche Planungen und Projekte gab es 2018 zudem reichlich. Vor allem die Dorfentwicklung beschäftigte die Menschen – das wird auch 2019 so sein. Ein Schwerpunkt, so erläuterte die Bürgermeisterin gegenüber der NWZ, liegt auf der Quartiersentwicklung der Edewechter Ortsmitte, aber auch von Friedrichsfehn. Es soll eine detaillierte Analyse der bestehenden Strukturen in beiden Bereichen sowie eine Abwägung erfolgen, wie eine weitere Entwicklung verträglich und vor allem sinnvoll gestaltet werden kann. „Im Frühjahr sollen hierzu erste Vorschläge den Gremien zur Beratung vorgelegt werden.“

Eröffnung im März?

Was fast schon abgeschlossen ist, ist derweil der Neubau des Alten- und Pflegeheims, auf dessen Eröffnung sich Petra Lausch sehr freut. Die Arbeiten neigen sich dem Ende zu, derzeit drehen sich die letzten Aufgaben um Malerjobs und Bodenbeläge, so dass das Projekt wohl zum März 2019 an den Pflege-Service Edewecht als Betreiber übergeben werden kann.

Schneller surfen

Wer surft nicht gern problemlos durchs World Wide Web? Das aktuelle Breitbandausbauprojekt des Landkreises Ammerland befindet sich noch in der Umsetzung und soll Mitte 2019 abgeschlossen sein. Nach diesem Ausbau gibt es allerdings weiterhin 5900 Haushalte im Ammerland, die nicht mit schnellen Internetanschlüssen versorgt sind. Deshalb soll es ein neues Projekt zum Breitbandausbau im Landkreis im Rahmen der Gigabit-Förderung geben. Die geschätzten Kosten für den kommunalen Eigenanteil liegen in zweistelliger Millionenhöhe. Wenn auch der Landkreis den größten Anteil der Kosten selbst tragen wird, kommt auf die Gemeinde Edewecht ein aber erst nach der für 2019 geplanten Ausschreibung zu beziffernder Eigenanteil zu.

Im Zusammenhang mit dem neuen Giganetz-Ausbau werden auch Förderanträge für unterversorgte Schulen und Gewerbegebiete gestellt. Die Kostenlast für die Gewerbegebiete liegt zu 100 Prozent bei der Gemeinde. Für die Versorgung der Schulen trägt Edewecht nur die Kosten, die für die notwendigen Ausbauarbeiten beim Schulgebäude anfallen. Eingeplant wurden für 2019 rund 100 000 Euro und für 2020 und 2021 jeweils 200 000 Euro.

Bedarfsgemeinschaften

Doch das sind nicht die einzigen Zahlen, die es zu beachten gibt. Gute Nachrichten gibt’s aus dem Bereich Arbeitslosengeld II: Aktuell gibt es 387 Bedarfsgemeinschaften in Edewecht, 2017 waren es noch 456.

448 Flüchtlinge

Die Zahl der in Edewecht lebenden Flüchtlinge stieg derweil von 389 auf 448 Personen. Zum Hintergrund: Da die Gemeinschaftsunterkunft am Küstenkanal in Husbäke laut der Bürgermeisterin mit geplanten 80 Betten im Jahr 2016 nicht in Betrieb gehen konnte, fehlten Kapazitäten und Edewecht konnte das Aufnahmesoll nicht erfüllen. Dies wurde dann in 2017 und 2018 nachgeholt. Für 2019 wurde von der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen mitgeteilt, dass die Gemeinde nur noch 20 neue Flüchtlinge aufnehmen muss.

Landesstraßen im Visier

Und die Straßen? Die nimmt die Gemeinde 2019 ebenfalls ins Visier – vor allem der Zustand der Landesstraßen treibt die Verantwortlichen um. „Das wird kein einfacher Kampf“, sagt Petra Lausch. Aber die Gemeinde werde sich mit den Landesbehörden auseinandersetzen müssen.

Erdwall erhöht

Aber es bleiben noch viele weitere Projekte für 2019 auf der Agenda, nicht zuletzt die weiteren Arbeiten an der Sportanlage „Göhlenweg“ in Edewecht. Dort wurde bereits ein umfangreicher Bodenaustausch vorbereitet, der zur Wohnbebauung gelegene Erdwall wurde erhöht, die Entwässerungsleitungen hergestellt und der Kunstrasenplatz als auch die Rasenplätze angelegt. In 2019 sollen die Laufbahn, die Flutlichtanlagen, Zäune und weitere Pflasterungen erstellt werden.

Schadensmelder läuft

Zum Abschluss könnte noch erwähnt werden, dass der Schadensmelder der Gemeinde immer besser angenommen wird. Dieser ist auf der Internetpräsenz der Gemeindeverwaltung installiert. Nachdem 2017 bereits 167 Meldungen eingegangen waren, wurden in 2018 221 Mitteilungen registriert. 32 Prozent bezogen sich rund um ausgefallene Straßenbeleuchtungen, 24 Prozent auf Schäden an Straßen und Nebenanlagen sowie rund 12 Prozent auf Sichtbehinderungen im Bereich öffentliche Verkehrsflächen.