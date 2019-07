Edewecht Wer auf einem Weg entlang geht, ahnt oft nicht, dass sich unter der Erde ganze Kolonien befinden. Wie zum Beispiel Hosenbienen, die sich im Erdinnern Nester bauen. Hosenbienen können da leben, wo man auf dem Boden kleine Sandhügel entdeckt.

Eine kleine Kolonie von Hosenbienen lebt, so berichtet der Biologe Rolf Witt, auf dem Edewechter Friedhof. „Die Weibchen leben etwa vier bis sechs Wochen“, erklärt der Ammerländer. „Für mich ist ein Friedhof nicht nur eine letzte Ruhestätte für Menschen, sondern kann inmitten des Siedlungsraumes auch ein ökologisch wertvoller Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten sein.“

Experte für Wildbienen

„Es gibt nur wenige Personen, die Wildbienen bestimmen können“, weiß Witt. Wildbienen und Wespen faszinieren ihn besonders. Und er gibt sein Wissen gern weiter. „Viele Leute hören begeistert zu und finden es toll.“ Über Wespenarten hat der Ammerländer sogar ein Buch geschrieben.

Auf dem Edewechter Friedhof leben rund 80 Wildbienenarten. In Niedersachsen gibt es an die 360 Wildbienen-Arten, gut 570 in Deutschland. „Wildbienen können sogar wesentlich bessere Bestäuber als Honigbienen sein.“ Rolf Witt ist ein Experte für Insekten. Der Friedrichsfehner, der ein Umwelt- und Medienbüro leitet, untersucht unter anderem gezielt die Insektenwelt auf Friedhöfen.

Beim Friedhofsbesuch in Edewecht fielen Rolf Witt gleich zu Anfang die Glockenblumen auf einem Grab auf: „Das ist eine sehr geeignete Pflanzengattung für Wildbienen.“ Und auch Lavendel sollte laut dem Experten oft auf einem Friedhof, aber natürlich auch im Garten zu finden sein. Die Bienen werden von den blauen Blüten des Lavendels angezogen. Er liefere wertvolle Nahrung.

Witt möchte noch mehr Menschen sensibilisieren, sich sich gerade auch bei der Grabbepflanzung für Pflanzen zu entscheiden, die den Insekten etwas bringen, die sie bestäuben können oder ihnen zur Nahrung dienen. Urnengräber mit Kies und Marmorplatten würden die Strukturen eines Friedhofs aus ökologischer Sicht nachteilig verändern. In Zeiten des Arten- und Insektensterbens erwarte er, dass Friedhofsverordnungen ökologisch ausgerichtet seien.

Bei der Auswahl von Blumen solle man, so empfiehlt der Experte, nicht nur bei der Grabbepflanzung, sondern auch für den heimischen Garten immer im Blick haben, ob die Pflanzen Insektennahrung seien. „Bunte Blumen haben nicht automatisch einen Wert für die Tierwelt.“ Eine Lebensbaum-Hecke bringe Bienen und Wespen z.B. gar nichts. Obendrein seien Blüten, die gefüllt sind, nutzlos.

Mehrwert für Insekten?

Ein großer Friedhof mit noch ungenutzten Freiflächen könne vielen Insekten vieles bieten. Gerade Freiflächen könne man z.B. als Insektenweiden herrichten. Außerdem könnten hier Totholzhecken entstehen, die wichtige Lebensräume für Insekten seien.

Auf manchen Friedhöfen stünden sogar Insektenhotels, die Witt als Nisthöfe bezeichnet. „Auch auf kleineren Friedhöfen lässt sich so etwas umzusetzen“, appelliert der Biologe. Nisthilfen seien ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz.

Welche Blütenpflanzen sind nützlich für Biene, Wespe und Co.? „Da gibt es zahlreiche Beispiele, sodass eine Hervorhebung schwierig ist“, so Rolf Witt. „Nennen möchte ich Korb- und Schmetterlingsblütler, Natternkopf, Wildrosen, Ziest, Hornklee, Wildformen der Besenheide, aber auch Küchenkräuter wie Thymian, Bohnenkraut, Salbei oder Oregano.“ Diese Pflanzen machten sich gut auf einem Friedhof wie auch im heimischen Garten.