Edewecht „Wir bieten Eltern in allen Ferien – bis auf die Weihnachtsferien – Lösungen bei der Betreuung ihrer Kinder an und wollen möglichst viele Wünsche erfüllen“, sagt Kerstin Borm vom Edewechter Familienbüro.

In vielen Firmen steht derzeit die Urlaubsplanung an und Mütter und Väter machen sich Gedanken, wie ihre Kinder in der Ferien betreut werden, wenn sie arbeiten müssen und Oma und Opa nicht einspringen können.

Ferienhorte geöffnet

Auch in diesem Jahr öffnet die Gemeinde ihre Ferienhorte: 15 Plätze stehen jeweils in der Edewechter Grundschule zur Verfügung, 25 in den Friedrichsfehner Jugendräumen. Betreut werden Mädchen und Jungen im Grundschulalter während der Osterferien vom 19. März bis zum 3. April, während der Sommerferien vom 28. Juni bis zum 8. August sowie in den Herbstferien vom 1. bis 12. Oktober.

„Früher haben wir die Horte viereinhalb Wochen im Sommer geöffnet“, so Kerstin Borm. Doch oft benötigten Eltern gerade in den eineinhalb Wochen, die nicht abgedeckt waren, eine Betreuung. „Deshalb öffnen die Horte seit einigen Jahren nun während der gesamten Sommerferien.“

Betreuung von 8 bis 14 Uhr

45 Euro kostet die Betreuung pro Woche, und zwar von montags bis freitags jeweils von 8 bis 13 Uhr. Wird die Betreuung bis 14 Uhr gewünscht, muss 54 Euro pro Woche bezahlt werden. Im Preis enthalten ist jeweils die Anmeldegebühr von 15 Euro.

„Wir haben die Anmeldegebühr eigentlich eingeführt, um mehr Planungssicherheit zu erhalten, aber die haben wir nur bedingt“, erläutert die Mitarbeiterin des Familienbüros. Zwar würden viele Eltern frühzeitig ihre Kinder anmelden, aber hinter 40 Prozent der Anmeldungen im Sommer und hinter 30 Prozent der Anmeldungen für die Herbstferien müsse man noch Fragezeichen setzen.

Wenn sich der Urlaub verschiebt...

„Manchmal sagen Eltern die Betreuung ab, weil sich die Mutter oder Schwiegermutter doch noch um die Kinder kümmern kann oder weil man – aus welchen Gründen auch immer – den Urlaub etwas verschieben musste.“ Sechs Wochen vor der jeweiligen Ferienbetreuung erhielten die Eltern einen Betreuungsvertrag; bis drei Wochen vor der Ferienbetreuung könne das Kind wieder abgemeldet werden, dann gäbe es auch die Anmeldegebühr zurück.

Die Nachfrage nach Ferienbetreuung sei groß. „In einem Sommer haben wir in Friedrichsfehn sogar eine Woche lang eine zweite Hortgruppe gehabt. Wir wollen im Elterninteresse so flexibel wie möglich sein.“ Hortanmeldungen: Telefon 0 44 05/91 61 80.