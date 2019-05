Edewecht Je älter die Schüler werden, umso schwieriger ist es, sie noch für die plattdeutsche Sprache zu begeistern. Das wurde in der Edewechter Oberschule (EDO) deutlich, als der Kreisentscheid im 28. plattdeutschen und saterfriesischen Lesewettbewerb durchgeführt wurde. Waren es in den Klassen 3 bis 7 noch mehr als 40 Schüler aus den verschiedenen Schulen des Ammerlandes, war die Teilnehmerzahl der Klassen 8 bis 10 doch sehr überschaubar.

Zu den wenigen Älteren, die sich dem Lesewettkampf stellten, gehörte Tilo Janßen. Bereits vor zwei Jahren war der heute 16-Jährige in seiner damaligen Wertungsgruppe Zweiter geworden. Auch jetzt war ihn dieser Platz vergönnt. „Celina war einfach besser“, gab er schon vor der Siegerehrung neidlos zu. Dabei ist dem Schüler der 10. Klasse der EDO die plattdeutsche Sprache nicht fremd. „Meine Großeltern sprechen mit mir zu Hause Platt. Ich kann diese schöne Sprache nicht nur verstehen, sondern auch sprechen.“

Das bringt enorme Vorteile, ist sich Margret van Loo aus Rastede sicher. Bereits zum dritten Mal fungierte sie bei dem von der Oldenburgischen Landschaft ins Leben gerufenen Lesewettstreit als Jurymitglied. „Die mit den Alltagserfahrungen haben es einfacher beim Vorlesen als die Schüler, die Plattdeutsch nur in der Schule als AG-Unterricht haben“, ist sie sich sicher. Wie wichtig die Sprache allerdings auch für den Berufsalltag sein kann, beschrieb die Lehrkraft an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Ammerland in Rostrup anhand ihrer dort gemachten Erfahrungen. „Ich unterrichte an der Berufsfachschule Altenpflege. In diesem Arbeitsbereich ist Plattdeutsch von großem Vorteil, weil viele ältere Menschen, die betreut werden, mit dieser Sprache aufgewachsen sind.“

Ziel: Landesentscheid

Alle 48 Teilnehmer des diesjährigen Kreisentscheids konnten sich den Text selbst aussuchen, wie Katrin Konen-Witzel, für die diesjährige Durchführung des Lesewettbewerbs verantwortlich, erklärte.

Dabei wurde in fünf Gruppen bewertet. Der dritte und der vierte Schuljahrgang bildeten jeweils eine Kategorie. Die Schuljahrgänge 5 und 6, die Klassen 7 und 8 sowie die Jahrgänge 9 und 10 waren drei weitere Gruppen, so dass an diesem Nachmittag insgesamt fünf Sieger geehrt werden konnten. Der Präsident der Oldenburgischen Landschaft, Thomas Kossendey, begrüßte die Ammerländer Schulsieger, um ihnen Glück zu wünschen. Die fünf Kreissieger treten am 7. Juni beim Oldenburg-Entscheid an. Das sind Ben Kaspers (Jeddeloh I, 3. Jahrgang), Ternsane Bentje (Rostrup, 4. Jahrgang), Sandra Mataya-Bischof (Edewecht, 5./6. Jahrgang), Rieka Ovie (Rastede, 7./8. Jahrgang) und Celina Palm (Friedrichsfehn, 9./10. Jahrgang). Die dortigen Sieger fahren am 26. Juni nach Hannover, wo dann der Landesentscheid ansteht.

Vor der Siegerehrung wies Landrat Jörg Bensberg darauf hin, wie wichtig die plattdeutsche Sprache als Kulturgut sei. „Ich bedanke mich bei den Eltern und Großeltern, die ihren Kindern und Enkeln diese Sprache beibringen und damit zum Erhalt beitragen. Wenn diese Sprache regelmäßig gesprochen wird und dadurch im Bewusstsein bleibt, haben wir viel erreicht.“ Zu Beginn seiner Rede musste er allerdings mit Bedauern mitteilen, dass er selbst kein Plattdeutsch spricht.