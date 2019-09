Friedrichsfehn Seit mehr als zwei Jahrzehnten sind diese beiden Frauen als Tagesmütter im Einsatz und sich einig: „Die Arbeitsbedingungen haben sich im Laufe der Jahre insgesamt deutlich verbessert – auch wenn bisweilen ein anderer Eindruck entsteht“, resümiert Trienette Bußmann. Seit 2009 betreibt sie mit ihrer Kollegin Brigitte Meinold in Friedrichsfehn die Kindertagespflege „Waldblick“ – jede von ihnen kümmert sich um fünf Kinder.

Die beiden hatten sich vor Jahren mehr durch Zufall kennen gelernt. Die Idee, gemeinsam eine Wohnung anzumieten und darin Kinder zu betreuen, nahm aber schnell Form an. Es folgten damals etliche Gespräche mit der Gemeinde und dem Landkreis Ammerland. Im Oktober 2009 öffnete der „Waldblick“ seine Türen und ist seitdem immer ausgebucht.

Vorreiter Edewecht

„Wir waren damals die ersten in der Gemeinde Edewecht“, erinnert sich Brigitte Meinold. Für ihr Vorhaben erhielten sie vom Land ein zinsloses Darlehen und von der Gemeinde für sechs Monate einen Mietzuschuss in Höhe von 500 Euro. „Heute gibt es den sogar für zwölf Monate“, sagt Bußmann. Aus ihrer Perspektive entspannt hat sich die Bezahlung.

„Früher mussten die Eltern ja noch an die Tagesmütter zahlen. Wenn da etwas schief lief, war ich als Tagesmutter ziemlich machtlos“, erinnert sich Meinold. Seit einigen Jahren läuft die Bezahlung aber über das Jugendamt. „Wir sind also nicht mehr direkt an die Eltern gebunden“, ergänzt Bußmann – für sie ein großer Gewinn, denn die Tagesmütter erhalten ihr Geld auch noch bis zu zwei Monate weiter, selbst wenn die Eltern möglicherweise nicht mehr zahlungswillig sind.

Krankenvertretung ist ein Pluspunkt

Ein weiterer großer Pluspunkt sei die Krankenvertretung. „Fällt eine von uns beiden aus, haben wir eine Vertretung, die zusätzlich bezahlt wird“, sagt Bußmann. Von der geplanten kreisweiten Krankheitsvertretung im Ammerland halten die beiden Frauen indes nichts.

„Wir regeln das im Interesse der Kinder mit unserer eigenen Vertretungskraft, da wir es für die Mädchen und Jungen für unzumutbar halten, wenn im Grunde eine völlig fremde Person die Kinder betreut“, sagt Bußmann. Allein der Besuch der für diesen Artikel angekündigten, aber für den Nachwuchs unbekannten Journalistin im Kindergarten löste bei einer Dreijährigen bereits Kummer und Tränen aus.

„Wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir eine Wohnung ausschließlich für die Betreuung angemietet haben und auf die Räume privat nicht angewiesen sind, um zu genesen“, sagt Bußmann. Und zu den großen Errungenschaften zählen aus ihrer Sicht zudem 30 Tage bezahlter Urlaub.

Absagen gehören dazu

Einmal im Jahr erstattet das Jugendamt zudem Spielsachen im Wert von 100 Euro. Fortbildungen müssen nicht nur besucht werden, sondern werden auch im bestimmten Rahmen bezahlt. „Wir sind zufrieden mit der Situation“, betont die 51-Jährige. Auch wenn bisweilen Rückschläge dazu gehören: So hatten die beiden Frauen bei der Gemeinde Edewecht im Mai einen Antrag auf Renovierungskosten für ihren „Waldblick“ gestellt – der wurde aber gerade abgelehnt.