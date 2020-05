Friedrichsfehner Schuldirektor Sieht Chancen Und Probleme: „Schule wird sich nachhaltig verändern“

Friedrichsfehn Seit Montag können wieder alle Kinder zurück an die Schulen. Das gilt auch für die 550 Schülerinnen und Schüler an der Grund- und Oberschule Friedrichsfehn. Die Normalität ist aber noch nicht ganz zurück. Digitaler Unterricht, Notfallbetreuung, getrennte Pausenbereiche und Hygieneregeln sorgen für Herausforderungen. „Schule wird sich nachhaltig verändern“, sagt deshalb Oberschuldirektor Holger Jäckel. Durch die Corona-Krise sieht er Chancen und Probleme auf die Schulen zukommen.

Digitales Lernen

„Zukünftig wird das digitale Lernen einen festen Bestandteil in jedem Unterrichtsfach haben“, sagt Jäckel. Die Themenpläne seien grundsätzlich überarbeitet worden, meint Oberschulkonrektorin Grit Boberg: „Statt eines Plakates könnten zukünftig PowerPoint-Präsentationen erstellt werden.“ Lehrkräfte würden selbst kleine Erklärvideos aufnehmen, welche die Schüler sich digital ansehen können.

Allerdings schränkt Schulleiter Jäckel ein: „Kein Computer der Welt kann den direkten Kontakt zwischen Schüler und Lehrkraft ersetzen.“ Es gelte, den Unterricht zu ergänzen. Neben den neuen interaktiven Wandtafeln soll deshalb in den Klassenräumen eine klassische Kreidetafel bleiben. „Was wir durch die Corona-Zeit erlebt haben und kurzfristig umsetzen mussten, versuchen wir, für den Schulalltag umzusetzen“, sagt Jäckel.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Unterricht der Zukunft

Wie der Unterricht der Zukunft aussehen kann, zeigt schon der Blick in einen Kursraum. „Für den Deutschunterricht habe ich mir ein Video angeguckt, das der Lehrer gemacht hat. Dazu musste ich am Laptop Fragen beantworten“, sagt die achtjährige Janne. Sie ist seit einer Woche in einer Notfallbetreuungsgruppe an der GOBS. Diese wurden bereits zu Beginn der Corona-Krise eingerichtet, um Eltern aus systemrelevanten Berufen zu unterstützen. Neben Janne lernen hier gerade Greta (7), Caspar (7) und Elina (6).

Probleme treten aber auch auf. „Fast jeder zehnte Schüler hat kein digitales Endgerät zu Hause“, sagt Jäckel. Aus diesem Grund werden schuleigene Laptops verliehen. Aufgaben stellen Lehrer digital über die Lernplattform „Padlet“. „Wir müssen den Schülern also nicht haufenweise Arbeitsblätter mitgeben.“ Überrascht hat den Schulleiter, dass die Generation der Schüler zwar fit mit Smartphones und Tablets sei, aber kaum mit einer Tastatur umgehen könne. „Da gibt es großen Nachholbedarf.“ Für Eltern und Schüler bietet Schulsozialarbeiterin Katja Vogt Beratungsgespräche an – und steht auch mal vor der Haustür, wenn die Schule eine Woche lang nichts von einem Kind hört.

Masken-Tragen ist freiwillig

Um die Ansteckungsgefahr in der Schule zu minimieren, wird strikt auf die Einhaltung der Hygieneregeln geachtet. „Das ist nicht ganz einfach bei der Bandbreite von ganz jungen bis älteren Schülern“, sagt Jäckel. Desinfizieren, Stoßlüften, Mund-Nasen-Schutz – das gehört alles dazu. „Ich erwarte schon, dass in den Pausen diese Masken getragen werden, kann da aber niemanden zu verpflichten.“ Ausgestattet sei jeder Schüler, da Eltern im Akkord Masken genäht hatten.

Es gibt getrennte Eingänge, gestaffelte Pausenzeiten, verschiedene Hol- und Bringzonen, der Pausenhof ist aufgeteilt. Präsenzunterricht findet wochenweise im Wechsel statt: Die Klassen sind in eine rote und blaue Gruppe aufgeteilt. „Es ist ungewohnt, aber gleichzeitig ein riesiger Vorteil für die Schülerinnen und Schüler. In derart kleinen Lerngruppen hat man jeden mehr im Blick“, meint Jäckel.

Da bis Montag nur die Abschlussklassen anwesend waren, seien diese „wahnsinnig gut vorbereitet“. Die Schüler aus den Jahrgängen neun und zehn gingen mit einem guten Gefühl in die Prüfungen.