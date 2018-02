Friedrichsfehn „Jeden Tag eine gute Tat“ oder „Pfadfinder finden immer einen Weg“. Die meisten Menschen haben zumindest einmal etwas von Pfadfindern gehört. Doch sind Pfadfinder eigentlich immer noch aktiv?

Ja, das sind sie. In Friedrichsfehn treffen sich nach wie vor die Pfadfinder der Meute Phao im lutherischen Gemeindehaus an der Dorfstraße. Dazu gehören 23 Kinder, die sich „Wölflinge“ nennen.

Pfadfinder gibt es schon über 100 jahre 1907 entstand in England die Pfadfinderbewegung. Ziel war es, den Kindern und Jugendlichen einen eigenen Erziehungs- und Entwicklungsraum zu geben, der unabhängig von Religion, Politik und nationaler Zugehörigkeit existiert. „Allzeit bereit“ heißt das Motto der Pfadfinder und ihr Gruß „Gut Pfad“. Als Zeichen der Zusammengehörigkeit tragen sie eine Kluft, die aus einem dunkelblauen Hemd und einem gelben Halstuch mit verschiedenfarbigen Knoten besteht. Häufig befinden sich Aufnäher auf der Kluft, wie das Weltpfadfinderzeichen für Jungen und Mädchen, das Wölflingsabzeichen, das Stammeszeichen oder temporäre Zeichen wie das Friedenslicht. In Friedrichsfehn bestehen die Pfadfinder aus zwei Gruppen: Dazu gehört die Meute Phao mit den Wölflingen (die Kinder sind zwischen sechs und elf Jahren alt) sowie der Trupp Excalibur (Pfadfinder ab zwölf Jahren). Gemeinsam bilden sie die Ortsgruppe Friedrichsfehn. Mit den Ortsgruppen aus Wardenburg, Ganderkesee, Oldenburg und Hatten gehören die Friedrichsfehner den Stamm Parzival. Stammsitz ist in Oldenburg.

Unter Wölfen aufgewachsen

Wölflinge? Der Name kommt aus dem „Dschungelbuch“. Darin geht es um Mowgli, den kleinen Waisenjungen, der bei Wölfen aufwächst und so den Dschungel kennenlernt. Er übernimmt Verantwortung und wird der Anführer der Wölfe. Diese Geschichte spielen die Kinder unter anderem in den Meutenstunden nach und werden selbst zur Gruppe kleiner Wölfe.

Mit großer Begeisterung sind die Sechs- bis Elfjährigen dabei. Sie spielen, basteln und singen. „Und auch Wanderungen und praktische Schulungen gehören dazu“, berichtet Tade Schröder, Meutenführer der Wölflinge, stolz.

So lernten die Wölflinge, wie man sich rücksichtsvoll draußen – in der Natur – verhalte. Zum grünen Lernort werde dabei der Wildenloh.

Tade Schröder kann den „Wölflingen“ vieles vermitteln. Der 21-Jährige ist seit 15 Jahren als Pfadfinder in Friedrichsfehn dabei und noch immer begeistert von der Gemeinsamkeit und dem Zusammenhalt in den Gruppen.

Exkursionen und die große Fahrt im Sommer

„Wir haben einmal in der Woche unser Gruppentreffen, und zwar jeweils freitags – außer in den Ferien – von 16.45 Uhr bis 18.30 Uhr im lutherischen Gemeindezentrum“ berichtet Schröder. „Aber wir gehen auch oft auf Fahrt.“ Das bedeutet, dass die Pfadfinder gemeinsame Ausflüge unternehmen. Kurze Exkursionen an den Wochenenden oder die große Fahrt im Sommer. „Dann sind wir zwei bis drei Wochen unterwegs und wandern und lagern“, so Tade Schröder.

Wandern heißt, dass die Teilnehmer mit ihren Rucksäcken und Gepäck den kompletten Weg bis zum nächsten Lager zu Fuß zurücklegen. Dort werden dann wieder die Zelte zum Lagern aufgebaut. „Wir sind dann jede Nacht woanders“, erzählt Schröder. Immer direkt in der Natur. „Abends gibt es dann Lagerfeuer und Spiele, Gesang oder Geschichten. „Die Nähe zur Natur, das Freiheitsgefühl, die enge Gemeinschaft. Das ist es, was Pfadfinder so besonders macht“, schwärmt er. Insgesamt würden vier bis fünf kleine und große Fahrten angeboten, die jedes Jahr begeistert angenommen werden.

„Allzeit bereit“

Das Motto „Jeden Tag eine gute Tat“ kennen die Wölflinge übrigens nicht. Ihr Motto lautet „Allzeit bereit“ und wurde aus dem Englischen („be prepared“) übernommen. Und entsprechend lautet auch das Wölflingsversprechen, das sie bei Aufnahme in die Gruppe ablegen: „Ich will hilfsbereit und rücksichtsvoll sein und den anderen achten“ oder „Ein Wölfling nimmt Rücksicht auf andere. Ein Wölfling hilft, wo er kann.“

Weitere Kinder können sich den Wölflingen anschließen. Infos gibt es im Internet.