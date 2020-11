Wohltätigkeit: Gießelhorster Kinder helfen Kindern in Not

Gießelhorst Trotz der Corona-Pandemie wollten sich die 56 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Gießelhorst mit ihren Lehrerinnen und Schulleiterin Ulrike Isemann auch in diesem Jahr wieder an einer Weihnachtspäckchen-Aktion beteiligen. Die Kinder seien begeistert bei der Sache gewesen und hätten sich Gedanken über die Zusammenstellung des Inhalts der Päckchen gemacht, berichtet Gudrun Migge stellvertretend. Zusammengetragen worden seien Geschenke, aber auch Hygiene-Artikel. Es sollte alles gerecht verteilt sein, aber auch Süßigkeiten und etwas zum Spielen sollte nicht fehlen. Ganz allein, ohne Hilfe der Mütter, sei alles in zwei Schulstunden mit Geschenkpapier und Schleifenbändchen schick verpackt worden. Am Ende wurden die Päckchen noch mit einem individuell gestalteten Geschenkanhänger verziert, teilweise sogar mit einem Foto der Kinder, die das Geschenk verpackt hatten.

„Der Grundschule Gießelhorst ist es ein besonderes Anliegen, die Schülerinnen und Schüler für die Bedürfnisse und Notlagen anderer zu sensibilisieren, geeignete Hilfsmöglichkeiten zu erkennen und zu praktizieren, dabei vielleicht auch mal die eigenen Probleme in den Hintergrund zu stellen. Das dürfte mit dieser Weihnachtspäckchen-Aktion gelungen sein“, freuen sich die Erwachsenen über das Ergebnis.

Organisiert wird die Aktion „Kinder helfen Kindern“ vom Round Table 103 Ammerland und dem Ladies‘ Circle 41 Ammerland. Gudrun Migge von der Grundschule Gießelhorst nahm Kontakt mit Ansgar Niehoff vom Round Table Ammerland auf. Dieser zeigte sich sehr erfreut über die Tatkraft der Grundschüler und versicherte, alles daranzusetzen, dass die Transporte trotz der Corona-Einschränkungen am Zielort ankommen werden. Die Weihnachtspäckchen werden nach Bulgarien, Rumänien, Moldawien und in die Ukraine transportiert.

Insgesamt konnten die Gießelhorster 60 Päckchen sowie eine Spende in Höhe von 33 Euro als Beitrag zu den Transportkosten an den Round Table Ammerland übergeben.