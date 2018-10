Hahn-Lehmden Die erweiterten Räumlichkeiten werden zwar bereits seit August genutzt, am Freitagnachmittag jedoch fand in der Kinderkrippe HaLeKi in Hahn-Lehmden die Einweihung mit einem Tag der offenen Tür statt. Knapp 144 Quadratmeter kamen mit einem Umbau für die Einrichtung hinzu. Möglich wurde die Erweiterung der Krippe – auch um eine dritte Gruppe – durch den Auszug der benachbarten LzO-Filiale. Lediglich ein Geldautomat wird dort noch betrieben.

Mit 43 000 Euro hatte die Gemeinde Rastede die Erweiterung bezuschusst, der Landkreis gab 18 000 Euro dazu, erklärte stellvertretender Bürgermeister Torsten Wilters, der mit Vertretern von Rat und Verwaltung zur Einweihung gekommen war. Die Gemeinde ist Mieterin der Krippen-Räumlichkeiten, Träger ist der Ammerländer Kindertreff mit Sitz in Wiefelstede. Krippenleiterin Christina Plep erinnerte dran, dass die Einrichtung bereits seit sechs Jahren besteht und bislang 138 Kinder bis drei Jahre „ein Stück ins Leben begleitet hat“. In der Krippe werde mit einem offenen Konzept gearbeitet, das allen Kindern die Möglichkeit biete, alle Räume der Einrichtung zu nutzen.

Mit der Erweiterung kam eine dritte Gruppe hinzu – eine Vormittagsgruppe. 32 Kinder werden nach Angaben der Krippenleiterin derzeit betreut, bis Januar werden es 45 sein. „Die Anmeldungen liegen vor, die Zusagen sind erteilt“, sagte Christina Plep.

Mit den erweiterten Räumlichkeiten verfügt die Krippe nun auch über einen Bewegungsraum, ein neues Bad und einen weiteren Erlebnisraum, der als „Rollenspielraum“ fungiert. Wie Wilters erklärte, hat sich die Zahl der Krippenplätze in der Gemeinde bis Ende 2018 auf 195 erhöht: 2017 waren es noch 150.