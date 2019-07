Hahn-Lehmden Kürzlich fanden die Waldspiele der vierten Klassen der Grundschulen Hahn-Lehmden und Kleibrok statt. Auf dem Parkplatz des Naturbades Hahn-Lehmden trafen sich die Schulkinder gemeinsam mit ihren Lehrern und einigen Mitgliedern des Hegeringes Rastede Nord.

Hegeringleiter Lutz Wemken begrüßte die Kinder, Lehrkräfte und Stationsleiter des Hegeringes. Nach den Jagdhorn-Signalen „Sammeln der Jäger“ und „Begrüßung“ starteten der Nachwuchs in kleinen Gruppen zu den 15 Stationen. Auf dem Programm standen unterschiedliche Aktionen: Von Geschicklichkeitsspielen, Gedächtnistraining, Jagdhorn blasen, bis hin zum Erkennen von Tieren und Pflanzen war alles dabei. Zum Thema Umweltschutz wurde kontrolliert, ob das Papier der Bonbons, die vor den Spielen ausgehändigt wurden, noch in den Taschen der Kinder vorhanden war.

Bei jeder Station war Teamarbeit gefragt. Es sollten möglichst viele Punkte für die Gruppe erarbeitet werden. Jedes Kind bekam am Ende der Spiele eine Waldfibel und ein Spuren-Bestimmungsheft, um sich noch einmal mit der heimischen Flora und Fauna auseinandersetzen zu können. Auch die Lehrkräfte bekamen einen Landesjagdbericht und jeweils einen Meisennistkasten, um ihn auf dem Schulhof aufzuhängen. Die Auswertung der Ergebnisse fand nach den Spielen statt, so dass die Platzierungen und die Teilnehmerurkunden der einzelnen Gruppen den Kindern am nächsten Schultag ausgehändigt werden.

„Das Wichtigste ist, dass den Kindern die Spiele Spaß machen und wir sie so an die Natur heranführen können“, sagte Hegeringleiter Lutz Wemken. In der Natur gebe es spannende Dinge zu entdecken und viel Interessantes zu erleben. „Die strahlenden Kinderaugen, die Begeisterung, mit der die Kinder von Station zu Station rennen und das fröhliche Jubeln am Ende der Spiele ist das, was unseren Hegering jedes Jahr von neuem motiviert, diese Waldspiele auszurichten“, sagte er.