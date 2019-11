Hahn Mit Texten, Wort und Schrift kennt sich Yvonne Mühlnikel aus. Die 43-Jährige ist gelernte Verlagskauffrau, studierte später noch Kommunikation. „Ich war schon als Kind kreativ veranlagt, habe dann aber doch erstmal etwas Vernünftiges gelernt“, erzählt sie, während sie sich ihre Hände an einer Tasse Tee aufwärmt. Doch irgendwann sei es ihr wichtiger gewesen, glücklich zu sein.

Glücklich ist sie gerade sehr. Denn ihr erstes Buch „Ravi der kleine Achtsamkeits-Buddha“ liegt auf dem Tisch vor ihr. „Vor vielen Jahren habe ich mal mit einem guten Freund gewettet, wer von uns es schaffen wird, eher ein Buch zu veröffentlichen.“ Sie muss lachen. Die Wette ging eindeutig an Yvonne Mühlnikel, denn im vergangenen Dezember schrieb sie innerhalb weniger Tage wie in einem „Flow“ das über 100-seitige Kinderbuch. „Inhaltlich habe ich danach auch tatsächlich fast nichts mehr verändert, nur noch an den Formulierungen gefeilt.“

Und – wie könnte es anders sein – die Themen Glück, Dankbarkeit und Achtsamkeit spielen in den Traumreisen des zehnjährigen indischen Jungen Ravi eine große Rolle. Er wächst auf einem Bauernhof in ärmlichen Verhältnissen auf, die Eltern sind liebevoll, können ihm aber nicht viel bieten. So sucht sich der intelligente und freundliche Junge, der glücklich ist, mit dem was er hat, eine gemütliche Ecke im Kuhstall und träumt sich fort – nach New York, Australien oder Italien.

Die Geschichten sollen Kindern helfen, runterzufahren und zu entspannen, wenn ihre Eltern sie vorlesen. „Schon kleine Kinder sind heutzutage häufig gestresst. Sie haben viele Hobbys, einen vollen Terminkalender, das Internet bietet so viele Möglichkeiten – auch, gemobbt zu werden.“ Daher sei es ihr ein Anliegen, dieses schnelle Leben zu entschleunigen.

„In England und in den Niederlanden ist Achtsamkeit inzwischen sogar ein Schulfach“, weiß Mühlnikel. Für Deutschland würde sie sich das auch wünschen und hat sich diesbezüglich schon engagiert. „Durch solche Übungen erfahren die Kinder Unterstützung beim Umgang mit Stress, mit starken Gefühlen oder Ängsten. Sie lernen, mitfühlender zu sein“, ist Mühlnikel überzeugt. Nicht jeder müsse alles können, jeder Mensch habe Stärken und Schwächen – all das schon kleinen Kindern zu vermitteln, sei ihr wichtig.

Verlegt wird das Buch über Amazon und ein Unternehmen, das sich „books on demand“ nennt – also Bücher auf Bestellung. „So musste ich nicht mit einer so großen Summe in Vorleistung treten“, erklärt die Marketingfachfrau, die heute als Coach und Beraterin für Familien arbeitet. Übrigens war Yvonne Mühlnikel schon wieder fleißig. Der zweite Band voller Traumreisen für Kinder ist bereits fertig. „Aber es fehlen noch die Illustrationen“, sagt die Autorin und streichelt sich über den Bauch. Denn da gibt es noch etwas, das sie gerade mehr als glücklich macht. Im kommenden Jahr erwarten Yvonne Mühlnikel und ihr Mann nämlich Zwillinge.