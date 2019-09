Halsbek Hand aufs Herz: Wie aufmerksam sind Sie, wenn sie hinter dem Steuer Ihres Wagens sitzen? Unterhalten Sie sich nie intensiv mit den Beifahrern? Schauen Sie wirklich nie aufs Handy? Sind Sie nie wütend unterwegs, mit den Gedanken woanders oder einfach schlicht müde? Kaum ein Erwachsener kann wohl von sich behaupten, immer ein herausragender Fahrer zu sein. Und so gilt es, vor allem die schwächsten Verkehrsteilnehmer darin zu schulen, selbst auf sich zu achten – jetzt geschehen in der Grundschule Halsbek.

Alle zwei Jahre

Alle zwei Jahre rückt dort (und in vielen weiteren Schulen und Kindergärten) Hermann Nee, Verkehrssicherheitsberater der Polizei in Westerstede, an. Gemeinsam mit Unterstützer – DLRG, DRK, Lehrer, Eltern, Großeltern – geht es dann ans Eingemachte. Die Geschicklichkeit wird trainiert, die Kinder erfahren mehr über Verkehrsregeln, es gibt eine Fahrrad-Überprüfung und Fahrrad-Werkstatt, einen Fahr-Simulator und auch einen Radel-Parcours, in dem die Schüler ausprobieren können.

Unfallstatistik

Die 172 Kinder aus Halsbek hatten am Mittwochvormittag sichtlich Spaß, sie lernten spielerisch und waren begeistert bei der Sache. „Wenn man Kinder mag, ihnen wirklich gern etwas beibringt, dann sind sie auch mit Spaß dabei“, stellte Hermann Nee zufrieden fest. Der pädagogische Ansatz der Verkehrserziehung trug zumindest in Halsbek eindeutig Früchte.

Geht alles gut, kann sich das dann auch auf die nächsten Verkehrsunfallstatistiken auswirken, die Jahr für Jahr von der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland erstellt wird. Dort ist zu lesen, dass im Jahr 2018 insgesamt 21 Jungen und Mädchen (bis 14 Jahre) aus dem Ammerland als Radfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt wurden, sechs weitere waren als Fußgänger unterwegs, als es zu Unfällen kam. 2017 wurden sieben Kinder verletzt, als sie als Radfahrer oder Fußgänger unterwegs waren.